"IDEM KOD TOG MILOVOG SRDANOVIĆA, OD POVJERENJA JE" Šok otkriće iz Skaj prepiski Medenice o prvom na blokaderskoj listi - Istina izlazi na videlo! (FOTO)
Prvi na tzv. studentskoj listi Ilija Srdanović je čovek od najvećeg poverenja Mila Đukanovića!
Za to postoje i neoborivi dokazi - prepiska na nekada zaštićenoj Skaj aplikaciji svedoči da je Srdanović baš blizak sa bivšim predsednikom i premijerom Crne Gore, Milom Đukanovićem, inače osvedočenim srbomrscem.
Došli smo u posed prepiske bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, protiv koje se inače vodi više odvojenih postupaka, a koja, između ostalog, na Skaju piše:
"... ima tamo neki doktor što Mila liječi Srdanović neki naš od povjerenja..."
U nastavku ona ponovo pominje vezu između Srdanovića i Đukanovića.
"Uzela sam kartu za Beograd da idem kod tog Srdanovića Milovog...", nastavlja Medenica.
Istina izlazi na videlo!
Jasno je da ovo sve plan blokadera Bojana Pajtića, Dušana Petrovića i Nenada Čanka za rušenje Srbije!