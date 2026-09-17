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Prvi na tzv. studentskoj listi Ilija Srdanović je čovek od najvećeg poverenja Mila Đukanovića!

Za to postoje i neoborivi dokazi - prepiska na nekada zaštićenoj Skaj aplikaciji svedoči da je Srdanović baš blizak sa bivšim predsednikom i premijerom Crne Gore, Milom Đukanovićem, inače osvedočenim srbomrscem.

Ilija Srdanović Foto: Pritnscreen/X

Došli smo u posed prepiske bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, protiv koje se inače vodi više odvojenih postupaka, a koja, između ostalog, na Skaju piše:

"... ima tamo neki doktor što Mila liječi Srdanović neki naš od povjerenja..."

Milo Đukanović Foto: EPA/Boris Pejović

U nastavku ona ponovo pominje vezu između Srdanovića i Đukanovića.

"Uzela sam kartu za Beograd da idem kod tog Srdanovića Milovog...", nastavlja Medenica.

Foto: Kurir

Istina izlazi na videlo!