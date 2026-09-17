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Obelodanjivanje poruka iz Skaj prepiske Vesne Medenice u kojoj ona prvog na studentsko-blokaderskoj listi Iliju Srdanovića naziva "čovekom od poverenja Mila Đukanovića" otkrilo je još jednu prljavu igru koja se iz Crne Gore vodi protiv Srbije, a čiji je glavni cilj - osveta predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i rušenje naše zemlje!

Naime, očigledna bliskost Đukanovića i Srdanovića, u koga se blokaderi kunu, a na koju Medenica ukazuje tokom razmene poruka sa izvesnom osobom, navodi na zaključak da je njegovo postavljanje za nosioca blokaderske liste najbrutalniji primer mešanja u izborni proces jedne države - u ovom slučaju Srbije.

Foto: Kurir

Ovakav napad dolazi od bivšeg premijera i predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji i dalje, očigledno, vlada iz senke.

Jasno je da Đukanović, iako više nema formalnu vlast, pod svojom kontrolom drži sve službe, uključujući i crnogorsku Agenciju za nacionalnu bezbednost. Osim državnih službi, pod Đukanovićevom palicom su i dalje kriminalni klanovi, pa je ovakvo neviđeno zadiranje u izbore u Srbiji još jedan dokaz da je u pitanju brutalna osveta predsedniku Srbije Vučiću i njegovog borbi protiv okorelih kriminalnih klanova koji su potekli upravo sa teritorije Crne Gore.

Kako smo već svedočili, Vučić je tokom prethodnog perioda pokrenuo obračun upravo sa kriminalnim klanovima koje Đukanović drži pod kontrolom, pa je nekadašnji crnogorski premijer u sadašnjem trenutku video priliku da na ovaj način udari ponovo na Srbiju, a sve u cilju osvete za Vučićevu bespoštednu borbu protiv kriminala.

Ono što se nakon ovog otkrića nameće kao pitanje jeste da li će nadležne službe iz Srbije, kao što je BIA, imati odgovor na ovako brutalne napade druge države na sistem, kojim pokušavaju da se sruše i predsednik Vučić i država Srbija.

Kako smo večeras objavili, prepiska Vesne Medenice na nekada zaštićenoj Skaj aplikaciji svedoči da je Srdanović baš blizak sa bivšim predsednikom i premijerom Crne Gore, Milom Đukanovićem, inače osvedočenim srbomrscem.