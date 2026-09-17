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Razotkrivanjem opasnog plana iz Crne Gore, čiji je glavni cilj brutalno mešanje u izbore u Srbiji, osveta predsedniku Aleksandru Vučiću i rušenje naše države, u prvi plan je isplivalo jedno izuzetno važno pitanje: da li službe bezbednosti države Srbije mogu da odgovore na ovakve napade?

Kako smo već pisali, najnoviji brutalni udar na Srbiju, koji se sprovodi pod palicom Mila Đukanovića ima ključnu figuru - Iliju Srdanovića, nosioca blokaderske liste. Dokazi o njihovoj bliskosti pojavili su se u porukama bivše tužiteljke Vesne Medenice, a upravo preko njega, Đukanović pokušava da se meša u predstojeće glasanje, ali i da se osveti predsedniku Vučiću zbog njegove borbe protiv kriminalnih klanova.

Imajući u vidu o kakvoj brutalnoj pretnji i udaru protiv Srbije je reč, postavlja se jedno logično pitanje: šta će i da li će službe bezbednosti u našoj državi uraditi po tom pitanju?

Možda bi glavno pitanje moglo i da glasi - da li će pomenute službe odgovoriti i moći da se suprotstave ovakvim napadima i pretnjama ljudi iz druge države koji imaju ideju da na čelo Srbije postave svog čoveka kako bi tu istu Srbiju pokušali da sruše zarad osvete?

Kako smo već pisali, jasno je da Đukanović, iako više nema formalnu vlast, pod svojom kontrolom drži sve službe, uključujući i crnogorsku Agenciju za nacionalnu bezbednost.