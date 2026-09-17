HOĆE LI BIA I SLUŽBE REAGOVATI NA OPASNE NAMERE CRNE GORE? Otkrivanje plana za rušenje Srbije preko kandidata "studentske liste" Srdanovića nameće važno pitanje
Razotkrivanjem opasnog plana iz Crne Gore, čiji je glavni cilj brutalno mešanje u izbore u Srbiji, osveta predsedniku Aleksandru Vučiću i rušenje naše države, u prvi plan je isplivalo jedno izuzetno važno pitanje: da li službe bezbednosti države Srbije mogu da odgovore na ovakve napade?
Kako smo već pisali, najnoviji brutalni udar na Srbiju, koji se sprovodi pod palicom Mila Đukanovića ima ključnu figuru - Iliju Srdanovića, nosioca blokaderske liste. Dokazi o njihovoj bliskosti pojavili su se u porukama bivše tužiteljke Vesne Medenice, a upravo preko njega, Đukanović pokušava da se meša u predstojeće glasanje, ali i da se osveti predsedniku Vučiću zbog njegove borbe protiv kriminalnih klanova.
Imajući u vidu o kakvoj brutalnoj pretnji i udaru protiv Srbije je reč, postavlja se jedno logično pitanje: šta će i da li će službe bezbednosti u našoj državi uraditi po tom pitanju?
Možda bi glavno pitanje moglo i da glasi - da li će pomenute službe odgovoriti i moći da se suprotstave ovakvim napadima i pretnjama ljudi iz druge države koji imaju ideju da na čelo Srbije postave svog čoveka kako bi tu istu Srbiju pokušali da sruše zarad osvete?
Kako smo već pisali, jasno je da Đukanović, iako više nema formalnu vlast, pod svojom kontrolom drži sve službe, uključujući i crnogorsku Agenciju za nacionalnu bezbednost.
Osim državnih službi, pod Đukanovićevom palicom su i dalje kriminalni klanovi, pa je ovakvo neviđeno zadiranje u izbore u Srbiji još jedan dokaz da je u pitanju brutalna osveta predsedniku Srbije Vučiću i njegovog borbi protiv okorelih kriminalnih klanova koji su potekli upravo sa teritorije Crne Gore.
Kako smo večeras objavili, prepiska Vesne Medenice na nekada zaštićenoj Skaj aplikaciji svedoči da je Srdanović baš blizak sa bivšim predsednikom i premijerom Crne Gore, Milom Đukanovićem, inače osvedočenim srbomrscem.
Detaljnije o tome čitajte u našoj posebnoj vesti.
Inače, kako je Kurir nedavno objavio, bivši ministar spoljnih poslova Crne Gore Miodrag Vlahović javno je podržao rušenje vlasti u Srbiji i jednom degutantnom porukom proslavio prvog na "studentskoj listi" Iliju Srdanovića.
- Srbiju mora da vodi Crnogorac, neizbežno - napisao je Vlahović, podelivši vest da će Srdanović predvoditi "studentsku listu".