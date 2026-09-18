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Lider DNP Milan Knežević napisao je autorski tekst o nosiocu blokaderske liste Iliji Srdanoviću, nakon što je javnost saznala za bliske veze kardiologa sa Milom Đukanovićem i ljudima iz njegovog užeg kruga.

- Svako ima svog izabranog doktora da mu pregleda grlo, prepiše recept za reumu, izmjeri pritisak, pošalje na skener i ohrabri ga riječima: "Čuvajte se promaje!" Tako i Milo Đukanović ima svog izabranog doktora, njegov izabrani doktor slučajno se zove Ilija Srdanović, a koji je opet slučajno nosilac blokaderske liste, koga su opet slučajno postavili ostaci ostataka pokojne Demokratske stranke i LSV-a. Sve neke namjerne slučajnosti, da i Poaroa zaboli glava. Biti lični doktor Mila Đukanovića nije mala funkcija, uvijek možeš da se pohvališ kako si najzaslužniji za njegov preplanuli ten i zaustavljenu mladost dok po podgoričkim i primorskim lokalima pjevuši Tompsonove pjesme i pravi selfije za tik-tok. I tako, dok Milo sluša Tompsona, studenti koji su godište moje majke slušaju doktora Iliju, koji opet sluša Bojana Pajtića, Dušana Petrovića i Nenada Čanka, a koji svi kolektivno slušaju Mila, ali ne Lompara, već Đukanovića. Zato bi bilo poštenije da su braća Vetingovci i sestre Vetingovke direktno postavili za nosioca liste Mila Đukanovića. Ima sve uslove da im bude predvodnik, mrzi Srbiju, mrzi Aleksandra Vučića, mrzi SPC, mrzi patrijarha, što znači da nikako ne može biti vetingovan. Ako tome dodamo Đukanovićev lični razlog, jer Vučiću ne može oprostiti 30. avgust 2020. i pobjedu srpskog naroda na izborima u Crnoj Gori, onda i ne čudi što su svi crnogorski kriminalni i državni kapaciteti usmjereni na rušenju Srbije i Aleksandra Vučića.

Knežević ističe da to što Đukanović ne može Vučiću da oprosti 30. avgust ima svoj ideološki kontekst i patološko opravdanje.

- Ali Vučiću isti taj datum ne oprašta ni jedan broj Srba iz Crne Gore koji su zahvaljujući njemu došli na vlast, i čim su sjeli u fotelje postali su Crnogorci, ili "crnogorski Srbi", kako bi Briselu pokazali da su posebniji od onih u Srbiji i Republici Srpskoj, jer su spremni da ispune sve što im se naredi. Tako dolazimo do jednostavnog zaključka, oni koji najviše kukaju kako se Srbija miješa u unutrašnje prilike u Crnoj Gori, u stvari čine sve da je destabilizuju i instaliraju svoje satelite koji treba da završe nacionalnu dezintegraciju srpskog naroda. U tom poduhvatu jednako učestvuju Đukanović i Spajić, i to je njihov zajednički imenitelj, porušiti i izbrisati tragove sopstvenog političkog nastanka. I sad pitam sve one salonske Srbe iz Crne Gore koji pogiboše na fejsbuku za Kosovom, koji leleču za Rusijom, koji vrište: “Ne u moje ime”, dok vlada u kojoj ministruju Srbi, šalje predstavnika da slavi etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj, smeta li vam kad vas Vesna Medenica naziva "četničkom bagrom" čekirajući kartu za bjekstvo od pravde u ordinaciji doktora Srdanovića - zapitao je Knežević.

Lider DNP je pitao ko je Medinici preporučio Iliju Srdanovića kao doktora za sve obolele iz DPS-a.