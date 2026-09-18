- Potpredsednik Vlade Nik Đeljošaj i potpredsednik Skupštine Nikola Camaj rekli su ono što svaki Albanac u Crnoj Gori misli i ja im čestitam na tome. Čestitam im iz razloga zato što oni nisu spremni da povuku svoje izjave, da ih relativizuju ili da na bilo koji način odustanu od onoga što smatraju za realizaciju albanskog interesa u Crnoj Gori - naveo je Knežević na svom Fejsbuk nalogu.

- Kad sam ja objavio post o generalu Mladiću, prvi su me napali Srbi koji su smatrali da je to neumesno, da nije urbano i da nije civilizacijski. Zatim su krenula razna udruženja, krivične prijave, tužilaštva i gotovo da nema jednog dana da ne dobijem neki poziv, a tiče se objave o smrti generala Mladića i iskazivanja mog pijeteta prema njegovom liku i delu. Ovo više nije pitanje za Demokratsku narodnu partiju, ovo je pitanje za Vladu Milojka Spajića i za partnere gospodina Đeljošaja i gospodina Camaja, među kojima je i značajan broj Srba, i mi smatramo da je ovo samo nastavak onoga što smo u prošlosti gledali, a to je da će na kraju Srbi u Crnoj Gori ili bilo gde drugo biti označeni kao genocidni i kao glavni krivci za sve što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije, a da ćemo uskoro imati i spomenike i Hašimu Tačiju, i Naseru Oriću i ostalima koji su počinili bezbrojne zločine nad srpskim i crnogorskim narodom - naveo je Knežević.