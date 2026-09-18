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Obelodanjivanje poruka iz Skaj prepiske Vesne Medenice, bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore protiv koje se inače vodi više odvojenih postupaka, a koja u kojoj ona prvog na studentsko-blokaderskoj listi Iliju Srdanovića naziva "čovekom od poverenja Mila Đukanovića" otkrilo je još jednu prljavu igru koja se iz Crne Gore vodi protiv Srbije, a čiji je glavni cilj - rušenje, pljačka i dalje raspračvanje Srbije, ocenjuje profesor i stručnjak za bezbednost Ilija Kajtez za Kurir.

Naime, Kajtez govori da su pozicije Srdanovića i njegovih mentora i nalogodavaca - antisrpske, antinacioinalne i da je njihov cilj da opljačkaju i unište Srbiju

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

- Stalno govorim da u politici ne može biti slučajnosti. Mnogi su postavljali pitanje odakle se pojavio, za veći deo javnosti, anonimni doktor Ilija Srdanović koji sa 188. pozicije odjednom dolazi da bude prvi na lažnoj studentskoj listi? E sada su kockice počele da se sklapaju u mozaik. Površina možda može da zaslepi i odvede na krivi put, ali kada se vidi pozadina otkriva se ideja - a to je nastavak antisrpske koalacije. Ovaj Srdanović se odlično uklapa u antisrpski narativ ako se zaista iznašnjava još kao Crnogorac. To što je on pregleda Medenicu, što je lični lekar Mila Đukanovića, da je lečio Brana Mićunovića i jedan skup kontroverznih ličnosti i biznismena iz Crne Gore. Podržava ga ne samo Milo i ekipa, več Srdanović ima podršku i Zagreba i iz Prištine. On je sam po sebi nebitan, bitni su upravo ovi ljudi koji stoje iza njega i koji imaju projekat da sruše Srbiju i njenu kičmu, uništavanje svega jer previše idemo napred, suviše nam je sve krenulo... Đukanović je samo jedan od njih, verujem da ćemo uskoro saznati i druga imena - govori Kajtez.

Profesor ocenjuje da iza toga imamo "nedvosmilsen pokušaj petokotbaraca i njihovih menatora koji bi ponovo želeli da se dočepaju zlatne srpske trpeze i opljačkaju je i unesreće".

- Ovo su zaista skandalozna otkrića, ali me ne iznenađuju previše. Zamnimljivo je da je Srdanović rušio po Srbiji umesto da leči i bavi se svojim pozivom. Video sam u jednom podkastu u kome daje mnogo isprazih izjava ali ne odgovara ni na jedno od ključnih nacionalnih Zanimljivo je da u jednom podkastu Srdanović daje mnogo ispraznih izjava, ali nije odgovorio ni na jedno od pet ključnih naconalnih pitanja. Plašim se da je cilj svega pokušaj odvajanje Vojvodine od Srbije. Nama ostaje da upozoravamo na ovo sve što se krije iza tzv studentske liste i da otvarama ljudima oči. Ko se sa mafijom uhvatio u kolo taj nije dobro prošao, a Vučić se beskompromisno bori sa mafijom i naravno da će biti njihovih napada - govori Kajtez.