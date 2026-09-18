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Novi protest zbog presude Specijalizovanih veća kojom su bivši lideri zločinačke OVK u Hagu osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora, počeo je u 12 sati na Trgu Skenderbeg u Prištini, gde se okupilo nekoliko hiljada građana.

Prema pisanju medija na albanskom, protest je organizovala Organizacija ratnih veterana tzv. OVK.

Bivši borac zločinačke OVK i novinar Kljana Kosova Arijentin Abdilji izjavio je da Albanci danas "dižu glas protiv nepravde". On je istakao da su Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Redžep Seljimi "tvorci slobode".

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Organizatori su pozvali demonstrante da ne nose maske, navodeći da se veliki broj učesnika protesta još uvek nalazi na putu ka Prištini, prenosi Kosovo pres.

Na portestu je i predsednik Demokratske partije Kosova Bedri Hamza, koji je kao i ostali poručio da je presuda vođama OVK nepravedna.

Podsećamo, od izricanja presude bivšim vođama tzv. OVK u sredu, u Prištini se održavaju protesti.

U sredu su tokom protesta porazbijani prozori na sedištu Euleksa i na zgradi vlade privremenih institucija, a na zgradu Euleksa bačena su i pirotehnička sredstva, zbog čega se zapalio deo krova.

Specijalizovana veća u Hagu osudila su bivše vođe tzv. OVK Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina.

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