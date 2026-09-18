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Novi protest zbog presude Specijalizovanih veća kojom su bivši lideri zločinačke OVK u Hagu osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora, počeo je u 12 sati na Trgu Skenderbeg u Prištini, gde se okupilo nekoliko hiljada građana.

Prema pisanju medija na albanskom, protest je organizovala Organizacija ratnih veterana tzv. OVK.

Bivši borac zločinačke OVK i novinar Kljana Kosova Arijentin Abdilji izjavio je da Albanci danas "dižu glas protiv nepravde". On je istakao da su Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Redžep Seljimi "tvorci slobode".

Organizatori su pozvali demonstrante da ne nose maske, navodeći da se veliki broj učesnika protesta još uvek nalazi na putu ka Prištini, prenosi Kosovo pres.

Na portestu je i predsednik Demokratske partije Kosova Bedri Hamza, koji je kao i ostali poručio da je presuda vođama OVK nepravedna.

Podsećamo, od izricanja presude bivšim vođama tzv. OVK u sredu, u Prištini se održavaju protesti.

U sredu su tokom protesta porazbijani prozori na sedištu Euleksa i na zgradi vlade privremenih institucija, a na zgradu Euleksa bačena su i pirotehnička sredstva, zbog čega se zapalio deo krova.