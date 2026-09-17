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Deo pristalica OVK, koje su juče protestovale na trgu Skenderberg u Prištini zbog presude bivšim liderima OVK u Hagu, sinoć je po završetku protesta otišao ka zgradi Euleksa, gde su bacali kamenje i pirotehnička sredstva, zbog čega se, kako je prenela Koha, jedan veoma mali deo krova objekta zapalio.

Policijske snage bile su prisutne na licu mesta, a jedan od prisutnih policajaca zamolio je građane da prekinu protest za to veče, govoreći im da su „danas dali sve od sebe“, prenela je Koha.

Pre toga, tzv. kosovska policija je sinoć u zvaničnom saopštenju navela da je tokom jučerašnjih protesta privela dve osobe, od kojih je jednoj, odlukom tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati.

Policija je navela da su građani počeli su da se okupljaju kako bi pratili dešavanja u vezi sa izricanjem presude u prepodnevnim časovima na glavnim trgovima Prištine i drugih gradova.

Navedeno je i da su na vreme počeli da pripremaju i preduzimaju mere u cilju održavanja reda i javne bezbednosti, obezbeđenja građana, zaštite života i imovine i bezbednosti saobraćaja - neophodne preventivne, operativne mere kako bi skupovi protekli bez incidenata.

Pristalice OVK koje su juče protestovale na trgu Skenderberg počele su da se razilaze posle 23 sata, ali uz najavu da će se danas ponovo okupiti.

Pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu juče su izrečene prvostepene presude četvorici vođa OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju.

Za ratne zločine Tači je osuđen na 25 godina zatvora, Veselji na 18, Krasnići na 25, a Seljimi na 13 godina.

Kurir.rs/Kosovo online