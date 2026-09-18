Slušaj vest

"Od malena je bio “ponositi” Crnogorac! Ilija Srdanović krajem 90-tih na Lovćenu ponosno pokazuje znak L. Prvi na Studentskoj listi!!!"

To je komentar na fotografiju koja se pojavila danas na Instagram profilu "Ponositi Crnogorac" - dr Ilija Srdanović, nosilac "Studentske liste" na predstojećim izborima u Srbiji - iz mlađih dana, za koju se navodi da je nastala u Lovćencu, u Srbiji, prikazuje ga sa crnogorskom zastavom i rukom podignutom u obliku slova "L" - prepoznatljivim simbolom crnogorskih liberala (Liberalni savez CG), koji su se još od formiranja 1990. godine zalagali za obnovu crnogorske nezavisnosti.

Ušravo je Lovćenac tada, kako se navodi u opisu fotgrafije, posetio lider LSCG Slavko Perović. Mladi Srdanović imao je tada 20-ak godina, i iz Srbije navijao za otcepljenje Crne Gore iz tadašnje Jugoslavije.

Ilija Srdanović - Liberal još od 1990-ih Foto: Instagram

Već se saznalo da se Srdanović izjašnjava kao Crnogorac u Srbiji, a otkrivene su njegove političke i lične veza sa strukturama u Crnoj Gori.

I odmah da se razumemo - niko Srdanoviću ne spori to što je Crnogorac i što se tako izjašnjava, ali kada se na sve to dodaju slika sa Cetinja, slovo "L" i sumnje o spregama s Milom Đukanovićem i ljudima tesno povezanim s bivšim predsednikom Crne Gore, čitav slučaj poprima potpuno novu, opasnu dimenziju koju je nemoguće ignorisati!

Podsećamo, političar Nebojša Medojević danas je javno izneo tvrdnje da se u Srbiji primenjuje preslikan scenario kakav je viđen u Crnoj Gori 2020. godine: da se preko agenata utiče na 'studentsku listu', kao u CG na SPC i Demokratski front. Kao ključne ljude pominje 'Trebinjsku grupu' i vladiku Grigorija.