(FOTO) ILIJA SRDANOVIĆ SA CRNOGORSKOM ZASTAVOM, RUKA SA SLOVOM "L" ZA LIBERALE! Prvi na blokaderskoj listi u Srbiji još '90-ih navijao za nezavisnu Crnu Goru
- Na Instagramu je objavljena fotografija Ilije Srdanovića iz mlađih dana, na kojoj drži crnogorsku zastavu i pokazuje znak L
- Dokaz da je Srdanović još 90-ih podržavao nezavisnu Crnu Goru, dok se danas nalazi na čelu Studentske liste u Srbiji
"Od malena je bio “ponositi” Crnogorac! Ilija Srdanović krajem 90-tih na Lovćenu ponosno pokazuje znak L. Prvi na Studentskoj listi!!!"
To je komentar na fotografiju koja se pojavila danas na Instagram profilu "Ponositi Crnogorac" - dr Ilija Srdanović, nosilac "Studentske liste" na predstojećim izborima u Srbiji - iz mlađih dana, za koju se navodi da je nastala u Lovćencu, u Srbiji, prikazuje ga sa crnogorskom zastavom i rukom podignutom u obliku slova "L" - prepoznatljivim simbolom crnogorskih liberala (Liberalni savez CG), koji su se još od formiranja 1990. godine zalagali za obnovu crnogorske nezavisnosti.
Ušravo je Lovćenac tada, kako se navodi u opisu fotgrafije, posetio lider LSCG Slavko Perović. Mladi Srdanović imao je tada 20-ak godina, i iz Srbije navijao za otcepljenje Crne Gore iz tadašnje Jugoslavije.
Već se saznalo da se Srdanović izjašnjava kao Crnogorac u Srbiji, a otkrivene su njegove političke i lične veza sa strukturama u Crnoj Gori.
I odmah da se razumemo - niko Srdanoviću ne spori to što je Crnogorac i što se tako izjašnjava, ali kada se na sve to dodaju slika sa Cetinja, slovo "L" i sumnje o spregama s Milom Đukanovićem i ljudima tesno povezanim s bivšim predsednikom Crne Gore, čitav slučaj poprima potpuno novu, opasnu dimenziju koju je nemoguće ignorisati!
Podsećamo, političar Nebojša Medojević danas je javno izneo tvrdnje da se u Srbiji primenjuje preslikan scenario kakav je viđen u Crnoj Gori 2020. godine: da se preko agenata utiče na 'studentsku listu', kao u CG na SPC i Demokratski front. Kao ključne ljude pominje 'Trebinjsku grupu' i vladiku Grigorija.
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