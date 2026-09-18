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Na današnjem protestu u Prištini zbog presude Specijalizovanih veća, kojom su bivši lideri zločinačke OVK osuđeni u Hagu, izneta su četiri zahteva demonstranata, među kojima je ukidanje ili izmena Zakona o specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, smena ministarke pravde Donike Gervale, kao i neograničena podrška i sredstva za zaštitu bivših vođa OVK.

Demonstranti su takođe zahtevali angažovanje najboljih međunarodnih stručnjaka za suđenje bivšim vođama OVK u Hagu, preneo je Dukađini.

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- Danas smo iznenađeni što se institucije nisu oglasile nijednom rečju. Umesto da Donika Gervala da izjavu o nepravdi koja je naneta oslobodiocima, ona danas ćuti. Znamo da je Donika Gervala dostavljala dokumente Hagu, znamo da je Ljiburn Aljiju govorio u Skupštini. Kažemo Aljbinu Kurtiju da izbaci ove ljude iz Vlade. Ljudi koji sarađuju sa neprijateljem jesu neprijatelji zemlje i nacije i ne želimo ih među nama - rekao je lider Organizacije ratnih veterana OVK Hisni Gucati.

 On je od Gervale zatražio izvinjenje i objašnjenje.

 - Iznenađen sam što Kurti i dalje na funkciji drži osobu koja ne govori ni reč. Neka se Gervala izvini - rekao je Gucati.

Novi protest zbog presude Specijalizovanih veća kojom su bivši lideri zločinačke OVK u Hagu osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora, počeo je u 12 sati na Trgu Skenderbeg u Prištini, gde se okupilo nekoliko hiljada građana. 

(Kosovo online) 

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