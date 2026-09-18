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Vrlo indikativno je i to što je još 1. avgusta, Nebojša Medojević, predsednik crnogorskog Pokreta za promene upozorio da Đukanović kontroliše buduće izbore u Srbiji i da je on postavio ključne ljude na, kako je tada rekao, blokadersku listu.

1/33 Vidi galeriju Slike haosa koji su blokaderi napravili u Beogradu Foto: Gradska čistoća

O tome kakve misterije i kontroverze prate nosioca tzv. studentske liste dr Srdanovića govorili su gosti "Usijanja" na Kurir televiziji, Vjerica Radeta, potpredsednik SRS, Radoslav Marjanović, član glavnog odbora SNS i Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju.

Radeta je komentarisala rečenicu iz telefonske prepiske, a u vezi sa konekcijama Ilije Srdanovića:

- Ukazuje na ono što se dešava u Srbiji protekle dve godine, kada je obojena revolucija dovezena, a uključene su Hrvarska i Crna Gora, a one su ispostave britanske ambasade, službi i ostalih zvanja zapada kojima smeta Srbija u usponu. Možda nismo prepoznali svakog pojedinačno ko je učestvovao u tome, ali je bilo simptomatično to što je to počelo u AP Vojvodini, gde se i nadstrešnica dogodila, a niko nije utvrdio da li je to bilo namerno i šta se tu desilo. Kadrovi separatistički su naglo podigli glavu, oni su organizovali razna čuda koja se dešavaju, a nisu u prirodi našeg naroda i veri. Okupljali su ljude da odaju počast za poginule, pa isti dan pevaju rođendanske pesme Mile Pajić - započela je Radeta, pa dodala:

- Sada su isplivali mnogi, među kojima je i izvesni Ilija. Glavni za tu kordinaciju je Bojan Pajtić koji je godinu dana bio sklonjen iz priče i nije ga bilo direktno da govori ili predlaže, ali je radio oko toga. Jasni su dokazi, samo treba pratiti kako je to krenulo otpočetka i kako su nametali studente.

05:40 RAZJAŠNJENE KONTROVERZE I MISTERIJE BLOKADERA: Detaljna analiza telefonske prepiske iz emisije "Usijanje" Izvor: Kurir televizija

Marjanović se nadovezao, pa podsetio da je Milo Lompar, koji je podržavao blokadere, rekao da ima informacije da strane službe stoje iza liste i da su Bojan Pajtić i Dušan Petrović glavni operativci za njeno funkcionisanje.

Jerković je dodao da je prof. Lompar naveo hronologiju događaja:

"Gde je Pajtić rekao da postoje elementi koji su kontradiktorni i treba da se očiste sa liste. Kada je Lompar bio vetiran, da je nakon toga izjavio da su ti elementi uklonjeni"

Veza Srdanovića i Mila Đukanovića

Marjanović je rekao da bi za sve građane Srbije trebalo da bude alarm kada osuđena lica poput Vesne Medenice imaju komunikaciju sa prvim čovek sa blokaderske liste.

- To je alarm da se zapitamo ko je taj čovek politički, nebitno što je doktor. Vrlo je važno kakvu politiku zastupa. Kada vidimo iz poruka da je napisano "jedan od naših" onda tu imamo istu politiku. Ta politika je htela da ukine imovinu SPC, a da podsetimo, hteli su da naprave kulturnu zamenu svega srpskog u Crnoj Gori. Jako je važno istaći da je sin od Vesne Medenice takođe osuđeni narko diler u Crnoj Gori i koji podržava blokadersku listu. Ako se setimo 15. marta, uhapšen je Ivan Vuković, koji je potpredsednik i poslanik u Skupštini Crne Gore, koji je došao da učestvuje u protestu u Beogradu. Sada imate još jedan dokaz da su oni direktno učestvovali u protestima u našoj zemlji. Prvi na listi blokadera je kandidat Mila Đukanovića i to je danas jasno i o tome treba govoriti - govori Marjanović.

"Studentska lista"

Jerković je rekao da promene u politici same po sebi nisu problem, ali da je problem kada se sadržaj menja brže nego što građanin razume šta zapravo podržava.

- Ako posmatrate u dinamičkom smislu genezu tzv. studetske liste, videćete da su počeli sa pričom da su omladina koja želi da institucije rade svoj posao i da ih politika ne interesuje. Potom su dobili narativ da će ipak kao studentska lista nastupiti na izborima. Sada smo došli do toga da smo dobili tu listu bez studenata. Logično pitanje je u kojoj tački može da se završi ta transformacija koja se odvija pred nama - rekao je Jerković.

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Kurir.rs

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