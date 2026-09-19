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Novootkrivene objave i komentari na društvenim mrežama od strane Ilije Srdanovića, prvog na Studentskoj listi, potpuno su zgrozile srpsku javnosti jer su pokazale da prvi predstavnik te kako je blokaderi nazivaju "pristojne i bolje Srbije", ne bira reči, a ni koga će vređati, pa su mu tako na "tapetu" redovno žene koje je časti najsočnijim uličnim psovkama, a sada je pokazao i da penzionerima Srbije želi sve najgore!

Čovek koji se javnosti već dokazao po nasilničkom ponašanju prema ženama, kao i skandaloznom ismevanju svetinja, crkve i ikona, ponovo je pokazao svoju nepristojnosti i mržnju.

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Naime, Srdanović je na društvenoj mreži Iks direktno napao najstarije sugrađane i novinarke na način koji do sada nije viđen u političkom životu Srbije. 

U svojoj mržnji prema sopstvenom narodu, Srdanović se obrušio na penzionere koji su javno izrazili zahvalnost predsedniku Aleksandru Vučiću na povećanju penzija od 12 odsto.

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Skandalozna objava Srdanovića Foto: Printskrin

Deleći vest o zadovoljstvu naših najstarijih sugrađana, prvak blokaderske liste im je napisao bolesnu i jezivu poruku: "RNIP all", a ova skraćenica na engleskom jeziku u prevodu znači - Nemojte počivati u miru! Ovim je Srdanović pokazao da je spreman da poželi sve najgore našim bakama i dekama ako se raduju povećanju penzija!

Ali, ni ovde nije bio kraj očiglednom primitivizmu Srdanovića koji je uputio gnusne i najprizemnije uvrede voditeljski i novinarki RTS Vesni Radosavljević, jednoj od najpoznatijih TV lica Javnog servisa.

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Primitivne uvrede Srdanovića za novinarku RTS Foto: Printskrin

Naime, na sliku poznate voditeljke i novinarke RTS-a dok vodi TV program, Srdanović je napisao sramotan komentar: "Usta i č*ar zamenili uloge!", ali izgleda da mu ni to nije bilo dovoljno pa je nastavio u istom "nobelovskom" stilu i napisao: "ispadom iz č*ara".

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Nedopustiv rečnik kaniddata studentsko-blokaderske liste Foto: Printskrin

Kurir Politika

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