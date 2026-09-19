BLOKADERI IGRAJU PO ANTISRPSKIM TAKTOVIMA! Raspad Aleksićeve koalicije kao posledica pritiska stranih sponzora i Tonina Picule?!
- Niški opozicionari Dragan Milić i Đorđe Stanković podržali su blokadersku listu, navodno da bi izbegli izborni debakl
- No, mogući razlog je pritisak stranih sponzora, pre svih Tonina Picule
U danima koji su iza nas jedna od glavnih vesti koja je stigla sa juga naše zemlje je da su blokaderi dobili nove „fanove“, posebno u onim političarima koji se plaše da iziđu na izbore, a u javnosti se predstavljaju kao „vrsni“ poznavaoci prilika u svakom smislu. Jedina realnost koja ruši njihovu „kulu od karata“ jeste što je njihov procenat političke podrške na nivou statističke greške.
Zbog navedenog, niške opozicione „perjanice“ ili bolje rečeno „očerupane perjanice“ Dragan Milić i Đorđe Stanković su, kako bi izbegli debakl na predstojećim parlamentarnim izborima, odjednom „shvatili“ da je najbolje da podrže blokadersku listu.
Jedino pitanje koje građani Niša i juga Srbije postavljaju je ko je pomenuti dvojac naterao da donesu takvu odluku.
Odgovor treba tražiti u dugim mesecima iza nas...
Naime, šira javnost u Srbiji, pa čak i oni najostrašćeniji blokaderski fanovi, ostali su zaprepašćeni kada je na društvenim mrežama osvanula zajednička fotografija Stankovića i jednog od najvećih srbomrzaca Tonina Picule! A Stankovićev osmeh na ovoj fotografiji govori više od hiljadu reči!
Nije isključeno da je još tokom posete Evropskom parlamentu februara 2025. godine, kada je i nastala ova šokantna fotografija, Stanković sa osvedočenim ustašom Piculom dogovorio svoju podršku blokaderima! U zamenu za - ko zna šta.
Ko je uticao na Dragana Milića može samo da se nagađa, jer kada je on u pitanju, dobro obavešteni izvori iz neposrednog njegovog okruženja kažu da se u njegovom pokretu više i ne zna „ko pije, a ko plaća“. A izgleda da ni sam Milić više ne zna po čijim nalozima, a ni u čijem interesu postupa.