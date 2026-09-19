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U danima koji su iza nas jedna od glavnih vesti koja je stigla sa juga naše zemlje je da su blokaderi dobili nove „fanove“, posebno u onim političarima koji se plaše da iziđu na izbore, a u javnosti se predstavljaju kao „vrsni“ poznavaoci prilika u svakom smislu. Jedina realnost koja ruši njihovu „kulu od karata“ jeste što je njihov procenat političke podrške na nivou statističke greške. 

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dr Dragan Milić i Đorđe Stanković Foto: Printscreen Facebook dr Dragan Milić

Zbog navedenog, niške opozicione „perjanice“ ili bolje rečeno „očerupane perjanice“ Dragan Milić i Đorđe Stanković su, kako bi izbegli debakl na predstojećim parlamentarnim izborima, odjednom „shvatili“ da je najbolje da podrže blokadersku listu.

Jedino pitanje koje građani Niša i juga Srbije postavljaju je ko je pomenuti dvojac naterao da donesu takvu odluku.

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Odgovor treba tražiti u dugim mesecima iza nas...

Naime, šira javnost u Srbiji, pa čak i oni najostrašćeniji blokaderski fanovi, ostali su zaprepašćeni kada je na društvenim mrežama osvanula zajednička fotografija Stankovića i jednog od najvećih srbomrzaca Tonina Picule! A Stankovićev osmeh na ovoj fotografiji govori više od hiljadu reči!

Tonino Picula i Đorđe Stanković
Foto: Instagram printascreen


Nije isključeno da je još tokom posete Evropskom parlamentu februara 2025. godine, kada je i nastala ova šokantna fotografija, Stanković sa osvedočenim ustašom Piculom dogovorio svoju podršku blokaderima! U zamenu za - ko zna šta.

Ko je uticao na Dragana Milića može samo da se nagađa, jer kada je on u pitanju, dobro obavešteni izvori iz neposrednog njegovog okruženja kažu da se u njegovom pokretu više i ne zna „ko pije, a ko plaća“. A izgleda da ni sam Milić više ne zna po čijim nalozima, a ni u čijem interesu postupa.

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