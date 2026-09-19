"OVDE SE NAJBOLJE VIDI RAZLIKA IZMEĐU BLOKADERA I PRISTOJNE SRBIJE" Brnabićeva odbrusila Štimcu: Vučić priča sa ljudima, a kukavice samo vređaju iz daljine
- Ana Brnabić reagovala je na objavu Vladimira Štimca i poručila da se razlika između pristojne Srbije i blokadera vidi u odnosu prema predsedniku Vučiću.
- Navela je da Vučić razgovara sa ljudima i kupuje na pijaci, dok oni, kako kaže, vređaju iz daljine umesto da mu zamerke kažu u lice.
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić regovala je na objavu blokadera i bivšeg košarkaša Vladimira Štimca, čija se supruga Aleksandra nalazi na studentskoj listi, a koji je na Iks-u podelio snimak kako pojedinici iz daleka dobacuju uvrede predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, rekavši da se ovde zapravo najbolje vidi razlika između pristojne, tolerantne, ujedinjene Srbije i blokadera.
- Dok oni vređaju iz daljine, kao poslednje kukavice kakve jesu, umesto da priđu Aleksandru Vučiću i kažu mu u lice šta mu zameraju i šta nije dobro uradio, on priča sa ljudima, kupuje na pijaci, ne obazire se na uvrede. Ostali ljudi, iako se raduju što vide svog predsednika, ne napadaju kibicere - napisala je Brnebićeva na Iksu i dodala:
- Tolerišu ih. Pomalo začuđeni nevaspitanjem, puštaju ih da kažu šta imaju, pokažu kakvi su. I, šta mislite, sa kim je Srbija u sigurnim rukama - sa kibicerima kukavicama koji znaju samo da mrze i vređaju, ili sa ljudima koji gledaju druge ljude u oči i rešavaju probleme? 1. Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija. Do pobede za Srbiju.