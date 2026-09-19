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Politički analitičar Nebojša Obrknežev ispričao je događaj iz privatnog života koji je predstavio kao primer dubine političkih podela u današnjoj Srbiji. Kako je otrkio, bliski prijatelj pozvao ga je na svadbu, ali je potom verenica tog prijatelja odlučila da on ne treba da prisustvuje zato što je član Srpske napredne stranke!

- Mene je moj jedan najbolji prijatelj, ne mogu da ne kažem, pozvao na svadbu i ja sam bio oduševljen. I onda nije znao kako da mi saopšti da me je njegova verenica vetirala i da niko od članova Srpske napredne stranke ne sme da dođe na svadbu - ispričao je Obrknežev u emisiji "Nemoj da me maješ" na Niš TV, kod glavnog i odgovornog urednika Bojana Avramovića.

- To se stvarno desilo. Dvadeset minuta čovek je opravdavao sebe. Onda sam ja shvatio... To je tužno, to je katastrofalno, to je tragedija našeg naroda - nastavio je.

Obrknežev je ovaj događaj povezao sa političkom atmosferom koja je stvorena u Srbiji, posebno kritikujući odnos prema ljudima koji podržavaju vlast.