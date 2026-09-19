"GLUPI, RUŽNI, ZLI I ZAOSTALI" Srbijo, pogledaj šta blokaderi zaista misle o građanima, dok Vučića upoređuju sa Hitlerom! (VIDEO)
- Na predstavljanju studentsko-blokaderske liste u Pirotu kandidatkinja Maja Krstić govorila je o podeli na 'dobre i loše', 'pametne i glupe', 'ružne i lepe' i 'poštene i lopove'.
- U javnosti je njena poruka protumačena kao uvreda za građane koji ne podržavaju blokadere, dok su predsednika Aleksandra Vučića uporedili sa Hitlerom.
Tokom predstavljanje Studentske liste danas u Pirtou građani su saznali šta blokaderi i njihovi kandidati misle o njima: da su zli, glupi, ružni, lopi i zaostali! Dok su predsednika Srbije Aleksandra Vučića blokaderi uporedili sa Adolfom Hitlerom!
Naime, na predstavljanju liste, jedna od njihovih kandidatkinja, dr Maja Krstić, jasno je pokazala što misli o svakom ko ih ne podržava i neće glasati za blokadere na predstojećim parlamentarnim izborima 25.oktobra.
Uz sve to, upoređuje srpskog predsednika sa "najvećim diktatorom koji je zabeležen na teritoriji Evorpe", a javnost je očekivano protumačila da misli na Hitlera.
- Postoji rečenica iz filma jednog o najvećem diktatoru koji je zabaležen na teritoriji Evrope. Ona kaže: "Zlo može da doživi svoj uspon samo ako dobri ljudi ne urade ništa". E pa, ja sam jedna od tih dobrih ljudi. Ovo više nije pitanje političke borbe, ideološke. Ovo je pitanje ljudskosti, ovo je pitanje borbe dobra i zla, pametnih i glupih, ružnih i lepih, poštenih i lopova, prosvećenih i onih zaostalih. Ovo je pitanje svega onoga što valja protiv onoga što ne valja - kazala je dr Maja Krstić, kandidatkinja za narodnu poslanicu na studentsko-blokaderskoj listi tokom predtsvaljanje iste u Pirotu, a prenosi portal Pirot Plus onlajn.
Ovo nije prvi put da blokadri stvaraju podele u društvu, da vređaju i prete onima koji ih ne podržavaju, a da glasače SNS nazivaju glupima, stokom, neobrazovanima, dok sami promovišu mržnju, nasilje i prostakluk poput prvog na nihovoj listi Ilije Srdanovića koji penzionerima želi da ne počivaju u miru, vređa žene, novinarke i SPC.
Kurir Politika