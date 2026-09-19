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Tokom predstavljanje Studentske liste danas u Pirtou građani su saznali šta blokaderi i njihovi kandidati misle o njima: da su zli, glupi, ružni, lopi i zaostali! Dok su predsednika Srbije Aleksandra Vučića blokaderi uporedili sa Adolfom Hitlerom!

Naime, na predstavljanju liste, jedna od njihovih kandidatkinja, dr Maja Krstić, jasno je pokazala što misli o svakom ko ih ne podržava i neće glasati za blokadere na predstojećim parlamentarnim izborima 25.oktobra.

Uz sve to, upoređuje srpskog predsednika sa "najvećim diktatorom koji je zabeležen na teritoriji Evorpe", a javnost je očekivano protumačila da misli na Hitlera.

- Postoji rečenica iz filma jednog o najvećem diktatoru koji je zabaležen na teritoriji Evrope. Ona kaže: "Zlo može da doživi svoj uspon samo ako dobri ljudi ne urade ništa". E pa, ja sam jedna od tih dobrih ljudi. Ovo više nije pitanje političke borbe, ideološke. Ovo je pitanje ljudskosti, ovo je pitanje borbe dobra i zla, pametnih i glupih, ružnih i lepih, poštenih i lopova, prosvećenih i onih zaostalih. Ovo je pitanje svega onoga što valja protiv onoga što ne valja - kazala je dr Maja Krstić, kandidatkinja za narodnu poslanicu na studentsko-blokaderskoj listi tokom predtsvaljanje iste u Pirotu, a prenosi portal Pirot Plus onlajn.

Ovo nije prvi put da blokadri stvaraju podele u društvu, da vređaju i prete onima koji ih ne podržavaju, a da glasače SNS nazivaju glupima, stokom, neobrazovanima, dok sami promovišu mržnju, nasilje i prostakluk poput prvog na nihovoj listi Ilije Srdanovića koji penzionerima želi da ne počivaju u miru, vređa žene, novinarke i SPC.