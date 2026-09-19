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Lider Demokratske narodne partije Crne Gore (DNP) Milan Knežević gostovao je na TV Prva, gde je oštro komentarisao Iliju Srdanovića, nosioca Studentske liste na predstojećim izborima u Srbiji. Knežević se osvrnuo na Srdanovićevo odbijanje televizijskog duela sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, istakavši da kandidat blokadera zapravo nema nikakav program niti ideju o politici koju navodno zastupa.

Komentarišući odbijanje sučeljavanja i Srdanovićevo gostovanje u podkastu "Ćao, Nevena" - u kojem je najbednije uvredio predsednika Srbije i njegovu porodicu - Knežević je ukazao na potpunu neozbiljnost i odsustvo bilo kakvog političkog plana i blokadera i njihovog prvog na listi, slikovito opisujući scenu iz studija u kojem je Srdanović boravio.

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Kako je Milan Kneževićev primetio, umesto ozbiljnog političkog dokumenta i jasne vizije za građane, ispred nosioca Studentske liste stajao je papir koji više podseća na jelovnik iz restorana brze hrane nego na izborni program.

- Evo pogledajte taj njegov program. Šta je ovo? Ovo više liči kao na neki flajer neki za roštilj... I ovde (na sto) su stavili, pogledajte, jedna, dvije, tri su čaše stavili ovde da se ne vidi ova praznina ispred, jer je čovek došao sa menijem iz neke ćevabdžinice ili roštiljnice. Znači, ovo je neozbiljno. Znači, pazite, čovjek koji planira da bude premijer, a gostuje sa tri čaše, i to prazne - rekao je Knežević u svom stilu

Lider DNPCG je tako, vrlo precizno, objasnio šta je pravi razlog zbog kog Ilija Srdanović izbegava direktan susret i javno sučeljavanje sa predsednikom Vučićem: jer bi pred građanima Srbije odmah postalo jasno da iza njegove kandidature ne stoji nikakav ozbiljan politički koncept.

Samo flajer za roštilj.

Pogledajte u videu kako je Knežević analizirao Srdanovića:

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Milan Knežević o Iliji Srdanoviću: Flajer za roštilj umesto programa Izvor: TV Prva

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