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Blokaderi su više od godinu i po dana skrivali svoje planove i programe za Srbiju, a u posebnoj tajnosti držana je upravo ekonomska i socijalna politika, a sada je postalo jasno i zašto. Naime, "veliki" planovi blokadera uključuju i veliko smanjenje penzija penzionerima, odnosno kako ih oni zovu "oporezivanje" penzija, dok simpatizeri studentsko-blokaderske liste im predlažu da obaveznu ukinu održavanje Ekspo 2027 ako dođu na vlast i to u cilju nekakve uštede?!

Da im razumevanje ekonomije nije jača strana, prvo je pokazala univezitetska profesorka u penziji Danica Popović koja je poručila studentskoj listi da u njihov program uvrsti ukidanje izložbe Ekspo (EXPO), što je projekat od nacionalnog i kapitalnog značaja koji će Srbiji doneti miliome investicija, ali ga Popovićeva vidi kao "uštedu"?

Lažne uštede

Sve je postalo još šokantije kada je na društvenim mrežama isplivao snimak koji je tajno nastao na jednom od blokaderskih sastanaka 13. septembra, a na kome se jasno čuje da nameravaju da smanjuju penzije, ali da kriju to u kampanji jer je "nepopularna mera"!

1/4 Vidi galeriju Detalji snimka sa tajnog sastanka blokadera o penzijama Foto: x

- Ovaj program za penzije je oporezivanje najviših penzija, znači to su penzije iznad 60.000 dinara. To bi obuhvatalo 40 odsto osiguranika. Šta bi se zapravo oporazivalo? Predmet, odnosno objekat oporezivanja bi bio iznos između prosečne penzije i penzije koji osiguranik ima. Znači ako je prosečna penzija oko 60.000 što je će sigurno biti kada mi dođemo na vlast, otprilike 59.000. I to je sad naravno, nepopularna mera i tome ne treba pričati u kmapanji - skandalozne su reči koji su izgorene na sastanku Radne jedinice za operecionalizaciju programa održanog 13. septembra kako navode korisnici društvenim mreža.

Sagovornici Kuria smatraju da ovakve namere blokadera jasno pokazuju da je njihov stvarni program da zaustave razvoj Srbije, alii i da nas vrate u neka vremena kada su građani mnogo lošije živeli a penzioneri bili maletene na prosjačkom štapu!

Neodgovorno

Prof dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije podseća za Kurir da smo od studentske liste više od godinu dana slušali velike reči o nekakvom "boljitku", ali da kada je došlo vreme da predstavnici ove liste jasno kažu kako nameravaju da raspolažu sa državnim novcem počeli su da cure detalji i ideje koji više liće na horor film, nego na ekonomsku reformu:

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija



- Ovo nisu male već veoma velike i ozbiljne stvari. Ako je snimak autentičan, onda je to mnogo ozbiljnije od još jedne političke svađe i da prostite, lupteranja nekih plenumaša, na društvenim mrežama. Građani imaju pravo da znaju šta ih čeka pre, a ne posle izbora, a posebno penzioneri. Čovek koji je 40 godina radio, plaćao doprinose i stekao penziju ne bi trebalo da saznaje iz nekog procurelog snimka da se razmatra model po kojem bi mu deo primanja bio dodatno oporezovan. Sa jedne strane imamo aktuelnu vlast koja godinama povećava penzije, brine o našim najstarijim sugrađanima, uvek naglašava koliko im je zahvalna i pokušava na razne načine da im pomogne pa makar jednokratnim isplatama.a druge strane, neko je smislio genijalan plan uštede tako što će oduzeti penzionerima ono što su pošteno zaradili i tako ih vratiti na prosjački štap na kom su nekada bili? To je nedopustivo - govori Miletić i nastavlja:

- I onda dolazimo do druge "uštede" - EXPO 2027. Čak i da ne pričamo sada o mnogobrojnim benefitima koje ta izloižba ima za Srbiju, pa da li neko misli da se uštede postižu tako što se jedna stavka precrta flomasterom i proglasi uštedom? Šta ćemo sa infrastrukturom koja se grad, šta je sa već preuzetim obavezama, kakvi će biti efekti na investicije i turizam? To je toliko neozbiljno i neodgovorno da nemam reči. Ovo je još jedan dokaz da država nije studentski plenum, a budžet nije tabla na kojoj se stavke precrtavaju ili dodaju bez ozbiljnog računjaja, procenjivanja i pre svega - znanja - govori Miletić.

Dragoljub Kojčić, politički filozof kaže za Kurir će blokaderi ući u istoriju svetske politike kao prvi koji su pretili građanima, počevši od oduzimanja građanskih prava svakome ko ima preko 65 godina, ko je jedan od milion članova SNS, ko nije njihov istomišljenik - da će mu oduzeti osnovno građansko pravo: da glasa, da bira i bude biran.

Dragoljub KOjčić Foto: Kurir Televizija