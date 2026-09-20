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Različiti stavovi, političko naslaganje, kritika vlasti. Sve je to očekivano i podrazumeva se u političkom i društvenom životu jedne zemlje. Ali direktno, prizemno vređanje sopstvenih građana, a naročito žena - naših majki, baka i deka - to ne sme i ne može da se oprosti!

Istupi dr Ilije Srdanovića, nosioca Studentske liste - koji je penzionerima poželeo da NE POČIVAJU U MIRU samo zato jer su se zahvalili državi i predsedniku Vučiću zbog povećanja penzija, koji je na društvenim mrežama ostavljao uvredljive komentare ispod snimaka voditeljke RTS-a Vesne Radosavljević - predstavljaju dubok moralni posrtaj!

Komentar Ilije Srdanovića o penzionerima: RNIP - Ne počovajte u miru Foto: Printskrin

Ovaj čovek po svojoj primarnoj profesiji - lekar je - morao bi da iskazuje empatiju, ljudskost, poštovanje prema svakom ljudskom biću, a naprotiv, pokazao je primitivizam i vulgarnost.

Prema starijim sugrađanima upotrebio je englesku skraćenicu RNIP (Rest Not In Peace) za izraz "Ne počivajte u miru" - kao da se tako može umanjiti težina napisanog. Penzioneri u Srbiji su izgradili ovu zemlju, najveći teret izazova svih vrsta izneli su na svojim leđima. Poželeti njima bilo šta loše, brutalno se i sarkastično izrugivati njihovoj svakodnevici i zahvalnosti za poboljšanje materijalnog položaja, predstavlja potpuno odsustvo elementarnog poštovanja i osnovnog kućnog vaspitanja!

Napad na žene i novinarke uz ulični rečnik su napad na dostojanstvo ženskog pola i pokazatelj potpunog nedostatka samokontrole na društvenim mrežama, što nikako ne dolikuje čoveku od 50 i kusur godina. Onaj koji se predstavlja kao predvodnik mladih, na svom primeru im pokazuje kako treba da se ponašaju: da ne poštuju ni starije, ni žene, ni tuđi rad, a sve to neka komentarišu uz najprizemnije, prostačke, vulgarne poruke.

Komentar Ilije Srdanovića o voditeljki RTS-a Foto: Printskrin

Prvi na blokaderskoj listi je zapravo tako već predstavio svoj program: da je u redu ponižavati, vređati i gaziti svakog ko misli drugačije i samo radi svoj posao.

Da li je ovo zaista profil političkog i društvenog radnika kakav je potreban Srbiji? Da li je bahatost zamena za program, a ulična vulgarnost zamena za viziju?