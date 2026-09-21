ZORANA MIHAJLOVIĆ ZGROŽENA ISPADIMA SRDANOVIĆA PREMA ŽENAMA! "Prvi na studentskoj listi šalje poruku da su svi nasilnici sigurni sa njim"!
- Zorana Mihajlović oštro je kritikovala Iliju Srdanovića zbog uvreda prema ženama, novinarkama i penzionerima
- Poručila je da takvo ponašanje promoviše nasilje i šalje poruku da su nasilnici sa njim sigurni
Bivša potrpedseednica Vlade Zorana Mihajlović, koja je bila i na čelu vladinog Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, sa zgražavanje je komentarisala za Kurir ispade prvog na studenstkoj listi Ilije Srdanovića koji je prenzionerima poželeo da "ne počivaju u miru", dok je ženama i novinarkama uputio naprimitivnije uvrede!
- Prvo i nosilac studentske liste je pre svega nasilnik, nasilnik u odnosu na žene - svoje koleginice za šta postoje pisani dokazi, a onda je svoje nasilnoštvo pokazao i nad našim najstarijim... Svime što je radio i radi ta tzv. studentska lista šalje se poruka svima nama: da je u redu biti nasilnik nad ženama i da je u redu želeti praktično smrt penzionerima. To se i uklapa u sve ono sto smo slušali prerhodnih godinu i po dana, jer smo imali njihove promotere koji su govorili da penzionerima treba zabraniti da glasaju - kaže Mihajlovićeva za Kurir i dodaje:
- Porazno za sve njih je da jedino što je njihov program jeste nasilništvo! Da je iko, neko reč rekao bilo kojoj novinarki sa njihovih televizija, onda bi stigli do Brisela da se žele. Srbija mora i treba ove mrzitelje i nasilnike da pobedi. Ilija Srdanović - Milov predlog promoviše nasilje, i šalje svim nasilnicima poruku da su sa njim sigurni!
Kurir Politika