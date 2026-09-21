Bivša potrpedseednica Vlade Zorana Mihajlović , koja je bila i na čelu vladinog Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, sa zgražavanje je komentarisala za Kurir ispade prvog na studenstkoj listi Ilije Srdanovića koji je prenzionerima poželeo da "ne počivaju u miru" , dok je ženama i novinarkama uputio naprimitivnije uvrede!

- Prvo i nosilac studentske liste je pre svega nasilnik, nasilnik u odnosu na žene - svoje koleginice za šta postoje pisani dokazi, a onda je svoje nasilnoštvo pokazao i nad našim najstarijim... Svime što je radio i radi ta tzv. studentska lista šalje se poruka svima nama: da je u redu biti nasilnik nad ženama i da je u redu želeti praktično smrt penzionerima. To se i uklapa u sve ono sto smo slušali prerhodnih godinu i po dana, jer smo imali njihove promotere koji su govorili da penzionerima treba zabraniti da glasaju - kaže Mihajlovićeva za Kurir i dodaje: