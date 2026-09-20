- Nakon Kostolca, put sam nastavio ka jugu Srbije, do sela Vučje , nadomak Leskovca. Rekonstrukcijom puta Leskovac - Vučje ovaj kraj je danas bolje i brže povezan sa Leskovcem i Koridorom 10. Drago mi je što je HE "Vučje", jedan od simbola ovog mesta, nakon revitalizacije dobila novi sjaj. Zelena energija je energija budućnosti, ali i naša obaveza da čuvamo životnu sredinu - naveo je i dodao:

- To su konkretni rezultati koji ljudima olakšavaju život i pokazuju da data obećanja dobijaju svoje obrise. Važno je da razvoj Vučja bude kontinuiran, a ne samo tema pred izbore. Hvala divnim ljudima na gostoprimstvu, razgovoru i sugestijama. Mi smo tu da slušamo narod i radimo za narod, a 25. oktobra, građani će imati priliku da podrže jedinu transparentnu listu sa jasnim ciljevima za budućnost.