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- Divna devojčica Nina iz sela Čamurlija kod Niša ima 13 godina, i uspešno se bavi karateom, a uskoro polaže za braon pojas. Pokazala mi je nekoliko pokreta u ovom sportu, koji sam kao mali trenirao, ali sam stigao samo do žutog pojasa - tako da me je Nina odavno prestigla, poručio je Siniša Mali.

- Mnogo je važno za decu da se od malih nogu bave sportom, a tako sam uvek učio i svoje klince. Sport nas uči da se borimo, poštujemo protivnika i ostanemo zajedno. To je Srbija koju gradimo. Ne Srbija mržnje, već Srbija rada, discipline i zajedničkog cilja.

- Mi ćemo nastaviti da ulažemo u trenere, lokalne klubove i sportske terene, posebno u manjim mestima, kao što je ovo selo, kako bi deca imala jednake šanse gde god da žive. Želimo da se Srbija takmiči, da pobeđuje i da uvek ide napred!, poručio je Mali.

Mali u Mladenovcu