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Prvo se provozao duž prvih 5 kilometara obilaznice oko Kragujevca koji su juče pušteni u saobraćaj i čestitao Kragujevčanima na novom putu koji će im smanjiti gužvu i zagađenost u gradu, ali i povezati brojna mesta u Šumadiji. Ono što ga je posebno oduševilo jeste da su tu brzu saobraćajnicu gradile isključivo srpske kompanije! 

 Vučić je potom posetio i porodicu Milivojević koja se bavi kiseljenjem kupusa kao i destileriju Đorđević odnosno vlasnike koji su sve svoje pare zarađene u Americi doneli i uložili u Srbiju.

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Usput se, od mesta do mesta, vozio škodom, gledao šta se gde radi na putevima i pozdravljao svatove, putare, domaćine na traktorima koji su pošli u njivu!

- Iznenade se ljudi, kažu, vidi ga, ludak, vozi auto, našalio se Vučić na svoj račun pa u vožnji upitao saputnika: "Preći ćemo censuz, a? 3 posto nije malo, bre! Tu negde će da bude!"

 Kurir.rs

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