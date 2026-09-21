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Potpredsednica Pokrajinske vlade i članica Predsedništva SNS Sandra Božić oštro je reagovala na skandalozan i sraman video-snimak koji su objavili blokaderi, istakavši da je reč o direktnom pokušaju dehumanizacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i otvorenom pozivu na nasilje i bezakonje.

- Sve ono što viđamo od blokadera odavno je prevazišlo nivo osude i zahteva reakciju državnih institucija. Kada se politički program svede na pretnje progonom, fizičkim obračunima i proizvoljnim hapšenjima samo zbog drugačijeg političkog mišljenja, tada nije reč o politici, već o pokušaju zavođenja terora i bezakonja. Poslednji u nizu primera ovakvog ponašanja predstavlja video spot blokadera kojim Aleksandra Vučića pokušavaju da predstave kao monstruma prema kojem je sve dozvoljeno, čak i zatvorsko silovanje koje mu priželjkuju - napisala je Božićeva na Iksu.

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Prema njenim rečima, "kada sve to uporedimo sa izjavama Ilije Srdanovića, prvog na blokaderskoj listi, postaje jasno da pokušavaju da stvore narativ u kojem svako ko podržava SNS i Aleksandra Vučića spada u grupu onih koje ne vole ni sopstveni roditelji, koji nisu uspešni niti poštovani, pa samim tim ne zaslužuju ni da žive, dok je prema svima nama iz SNS dozvoljeno svako nasilje".

- Zbog toga je važno da građani znaju o kakvim se ljudima radi i da su spremni da u slučaju dolaska na vlast čine najmonstruoznija zlodela prema svakome ko drugačije misli. Zato moramo da pokažemo snagu, jedinstvo i odlučnost na predstojećim izborima kako bismo sačuvali Srbiju od onih koji bi sa pozicije vlasti vršili najgori teror prema građanima Srbije koji ne misle kao njihovi plenumi - kazala je Sandra Božić.

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