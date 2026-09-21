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Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu danas, 21. septembra, održani su ponovljeni izbori za Studentski parlament fakulteta, kao i za tri predstavnika u Univerzitetskom parlamentu.

Na izborima je pobedila lista Saveza studenata Filozofskog fakulteta.

Kako podseća NSuživo, prvi krug izbora održan je 14. septembra, ali tada nije ostvaren izborni cenzus od pet odsto izlaznosti od ukupnog broja studenata fakulteta. Prema pravilniku, u slučaju neostvarivanja cenzusa, ponovljeni izbori održavaju se sedam dana kasnije, bez uslova minimalne izlaznosti.

Na današnje ponovljene izbore izašlo je ukupno 58 studenata, čime je, prema pravilima koja se primenjuju u slučaju ponovljenog glasanja bez cenzusa, za validnost izbora bio dovoljan i jedan glas.

"Glas" bez kandidature

Ovogodišnji izbori privukli su pažnju javnosti i zbog pokušaja neformalne grupe studenata „Glas“ da učestvuje u izbornoj trci.

Prema pravilniku, za sticanje prava na kandidaturu bilo je potrebno prikupiti potpise podrške najmanje 10 odsto ukupnog broja studenata Filozofskog fakulteta. Izborna komisija je za prikupljanje potpisa predvidela rok od deset dana, uz ispunjavanje svih ostalih propisanih uslova.

Međutim, neformalna grupa „Glas“ nije uspela da prikupi dovoljan broj potpisa za kandidaturu, zbog čega se njena lista nije našla na glasačkom listiću.

Pokušaj kandidature ove grupe bio je praćen intenzivnom medijskom kampanjom, ali, uprkos tome, nije obezbeđen potreban broj potpisa podrške.