Mora da ovako uči svoje studente šta znači pristojnost u izbornoj trci.
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BAŠ ONAKO NA NIVOU, PROFESORSKI A NA MEGAFONU GNUSNA PSOVKA BODE OČI Dok se "ostvareni" profesor jadao da mu nije do fotelje, narod se krstio čitajući šta piše
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Profesor blokader dr Mikica Sibinović, jadao se na skupu u Banovcima kako mu nije do politike jer je, eto, već ostvaren, ali da ga je muka naterala da se nađe na tzv. studentskoj listi?!
Dok je onako fino, profesorski i "na nivou" besedio o "uzvišenim ciljevima" sa megafona koji je držao u ruci sevala je bruka i sramota - psovka upućena najjačem izbornom rivalu - SNS-u, pravo oličenje demokratije i poštovanja protivnika u izbornom ringu.
Tako su se listi blokadersko-studentskih silovatelja "ćacika" i jahača, sada pridružili i psovači.
Kurir.rs
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