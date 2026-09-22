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Profesor blokader dr Mikica Sibinović, jadao se na skupu u Banovcima kako mu nije do politike jer je, eto, već ostvaren, ali da ga je muka naterala da se nađe na tzv. studentskoj listi?! 

Dok je onako fino, profesorski i "na nivou" besedio o "uzvišenim ciljevima" sa megafona koji je držao u ruci sevala je bruka i sramota - psovka upućena najjačem izbornom rivalu - SNS-u, pravo oličenje demokratije i poštovanja protivnika u izbornom ringu.

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 Tako su se listi blokadersko-studentskih silovatelja "ćacika" i jahača, sada pridružili i psovači. 

Kurir.rs

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