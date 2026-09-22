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Predsednik Novog DSS-a Miloš Jovanović uputio je niz oštrih kritika na račun Studentske liste, ali i dela opozicije koji je odlučio da joj prepusti politički prostor, ocenivši da zahtevi da se drugi povuku iz izborne trke predstavljaju znak slabosti, dok je za Jova Bakića rekao da je "propali političar".

Jovanović je najpre govorio o tome što su studenti blokaderi govorili da opozicija treba da se povuče i ne učestvuje na izborima.

- Ne volim da mi neko uskraćuje prava. Mislim da je to dosta slabašno. Kad neko od nekog traži da se povuče ili da vas podrži na silu, pokazuje slabost, ništa drugo. To je dosta jedan slabašan kukavički zahtev. Za sve se borite i nema šta da tražite da se drugi sklone - kazao je Jovanović u video obraćanju.

Zatim je govorio o Studentskoj listi.

- Oni ne znaju ni ko radi u MUP - u, ni ko je u službi, ni kako stvari funkcionišu. Nije to dovljno što tu ima dobrih ljudi, ima i manje dobrih, a ima i političara u pokušaju. Jovo Bakić je pokušao da se bavi politikom, pravio stranke. Kad su oni rekli biće svako ko se nije bavio politikom, pa nije tačno. Bakić se i te kako bavio politikom i formalno je osnivao stranke pa nikom ništa. On je u tom smislu propali političar - rekao je Jovanović.

Govoreći o opoziciji, istakao je da su pojedini članovi "završili političke karijere".