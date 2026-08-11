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Lider Novog DSS-a Miloš Jovanović oštro je kritikovao deo prozapadne opozicije, ali i predstavnike studentsko - blokaderskog pokreta, poručivši tokom gostovanja u emisiji "Bez pardona" da neće prihvatiti pokušaj da njega i njegove političke partnere proglase odgovornim za eventualni neuspeh opozicije protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Jovanović je najpre govorio o politici Stranke slobode i pravde i stranaka koje, kako je naveo, politički baštine nekadašnju Demokratsku stranku, optužujući ih da su godinama obmanjivali građane kada su tvrdili da su pitanje Kosova i Metohije i evropske integracije Srbije dva odvojena procesa.

- Imaju pravo na stav da Srbija treba da postane članica EU, ali nemaju pravo da lažu! Ljudi iz SSP-a, to je sve bivša Demokratska stranka, ljudi koji su od 2008. do 2012. ponavljali sto puta da su Kosovo i Evropa dva odvojena procesa. Lagali su svesno ili zbog vrlo slabašnih intelektualnih sposobnosti, ne zna se šta je gore od ta dva! Lagali su, ne možete da lažete ljude i govorite da to nije uslov. Ljudi, sram vas bilo - rekao je Jovanović.

Nakon toga, Jovanović je poslao oštru poruku studentsko - blokaderskom pokretu, poručivši im da im više neće dozvoliti da sopstvenu nesposobnost i promašaje svaljuju na druge:

- Drugi su tražili izbore bez promene uslova, drugi su rekli da i na takvim izborima dobijaju Aleksandra Vučića, drugi su rekli da im ne treba niko sem njih! Gospoda neka imaju poštenja, časti i minimum hrabrosti da stavite ogledalo pred sebe. Ako dođe do vašeg scenarija, nemojte gledati u mene, gledajte u sebe i budite pošteni prema sebi i građanima.

Od mene tu vrstu žrtve praviti nećete! Dobićete odgovor kakav nikada niste videli! Mala je snaga, malena je ruka, ali kada to proradi... Od odgovornosti nikada nisam bežao, ali da praviti od ljudi koji su sa mnom, moje stranke i mene lično nekakve krivce za vaše slabosti - taj film, kunem vam se, gledati nećete - poručio je Jovanović.