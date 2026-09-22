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Dok su blokaderima u javnosti puna usta hvale kako se navodno bore za "prave vrednosti", poštenje i bolju budućnost, iza kulisa njihovog delovanja ponovo isplivavaju skandali koji zgrožavaju Srbiju! Iza jedne od najbučnijih aktivistkinja u Sjenici, tada maloletne, Jovane Knežević, umesto tih "pravih vrednosti" krije se šokantna prošlost i policijski dosije!

Kako saznajemo od izvora upoznatog s policijskim postupanjem u ovom predmetu, Kneževićeva je bila akter ozbiljne policijske akcije sprovedene 21. novembra 2017. godine u Sjenici. U ovoj akciji obuhvaćeno je pet tada maloletnih osoba, a Jovana Knežević (2002. godište) bila je jedina devojka u toj grupi.

Prilikom prve kontrole, kod Jovane je najpre pronađeno devet grama marihuane. Međutim, to je bio samo početak. Policija je nastavila operativni rad i izvršila pretres kuće u Štavlju u kojoj je Kneževićeva živela.

Tokom detaljnog pretresa njene kuće, policijski službenici pronašli su još 31 gram marihuane, koju je Kneževićeva sakrila u praznoj boci šampona za kosu!

Tokom saslušanja u policiji, privedeni maloletnici otkrili su čitav lanac šverca. Priznali su da im je drogu slao Dženis Graca, koji se u tom periodu nalazio na studijama u Sarajevu. Grupa maloletnika čekala je autobus iz Sarajeva kojim je stizala marihuana, te su je po dolasku preuzimali i dalje rasturali.