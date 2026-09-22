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Blokader Živko Gvozdenović koji je žene nazvao "ćacike", ponovo se oglasio nakon što su potpredsednica GO SNS Ana Brnabić i mnogobrojne članice stranke održale juče konferenciju za novinare gde su osudile nasilničko ponašanje, pretnje i uvrede prema ženama, kako bi pokuša da opravda svoje reči, međutim samo se dublje "ukopao" pokazao koliko blokaderi suštinski ne poštuju ni ženski rod, ne dozvoljavaju ljudima da budu različiti ni po čemu, ali kako su sposobni samo na duboke diskriminacije!

Nakon što je njegov govor mržnje prema ženama objavljen u medijima i na konferenciji koju je sazvala Ana Brnabić, Gvozdenović je pokušao da negira izrečeno, time što je naveo da termin "Ćacika", koji je prvobitno iskoristio u vidu etiketiranja žena koji se ne slažu sa njegovim političkim stavom, ustvari za njega znači "Duduk" i da tako oslovljava i žene i muškarce?!

Takođe, u toku konferencije posvećene zaštiti žena, Živko je sa gađenjem izgovarao ime Ana Brnabić i doveo u pitanje njenu kompetentnost za takvu vrstu teme.

- Evo Ana Brnabić drži konferenciju vezano za vređanje žena i tako dalje. Koliko je kompetentna da priča o ženama, ne znam, ali iskoristio se moj termin "ćacika" koji sam ja koristio kao "duduk". Znači, kad kažete "Ali Ana duduk", lupam, to je za mene ćacika, u neutralnom tonu, nevezano za žene i za muškarce. Ali, eto, s obzirom da Ana Brnabić drži konferenciju, ovaj, o ženama neka im je sa srećom, šta da im kažem... A naravno sve žene i ljude poštujem beskrajno - rekao je on između ostalog Gvozdenović.

Ovim je indirektno poručio da Ana Brnabić nema prava da priča o ženama jer prema predstavi ovog blokadera se ne uklapa u sliku njihove tradicionalne žene. Ne samo da je ovim uvredio predsednicu Skupštine u tehničkom mandatu i nastavio da vređa žene, ovim izjavama je pojasnio koliko je zapravo netrpeljivost prema blokaderima i prema onima koji se ne uklapaju u njihovu zacrtanu sliku sveta!

Ana Brnabić Foto: Ilija Ilić

Ali ovo nije prvi put da blokaderima smeta svako ko je "svoj", ko razmišlja svojom glavom i ko se usudi da odstupi od njihove ideje da ih pdoržava na slepo i da treba da glasa i za kamen za kupus ukoliko ga kandiduju studenti, kao što je svojevremeno izjavila jedna blokaderka.

Da podsetimo, na konstataciju blokadera "Gde ćemo sa Ćacikama 26. oktobra", izraz koji su sada počeli da koriste i kao deo svojih jezivih pretnji, usledio je snažan odgovor žena:

- Šta oni ovde nama poručuju, šta se oni ovde pitaju, šta raditi "ćacikama" 26. oktobra, i što je sigurno žene neće pristati da je ovo nasilje, ovakve pretnje i ovakva ponižavanja, da je sve ovo normalno. I budite sigurni da će vas žene pobediti svojom hrabrošću, da će žene ustati i da će se boriti za Srbiju, glasi jasna, glasna i nedvosmislena poruka dama koje su danas ustale i digle glas protiv jezivih i ženomrzačkih pretnji i poniženja koje su blokaderi uputili tzv. ćacijima, kako su svojevremeno nazvali sve one koji ne misle kao oni - kazala je Marija Stanković.

Urnisali ga pratioci s komentarima

Međutim, ono što nas kao građane Srbije raduje u ovoj priči o "ćacikama" je to što su i oni koji prate na društvenim mrežama ovog blokadera i podržavaju Studentsku listu - zgroženi ovakvim stavovima i porukama!

- Ja sam za promenu i vlasti i sistema ali posle ovoga što si izrekao sa vama NE! Preterali ste sa jahanjem, vešanjem, silovanjem i sada još ovo sa Ćacikama.Sram vas bilo. Svako ko čita ovo ima neku ženu u okruženju koja je za AV, sigurno ima, pa šta ćete da joj radite 26.10. šta, a ti momak potpiši se punim imenom i kaži mi molim te šta ćeš tačno da radiš mojoj majci 26.10.? - upitao ga je korisnik Instagrama.

Drugi mu je poručio da je njemju "neutralnom otvorio oči" i da će prvi put izaći a glasa:

- Ali sigurno neću za vas ženomrsce!!! - poručio je.