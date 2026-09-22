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Nosilac Studentske liste Ilija Srdanovićodbio je drugi po redu poziv predsednika Republike Aleksandra Vučića na televizijski duel, i to dok je ležao zavaljen u krevetu i u stilu tinejdžera poručio "Ignor jako boli". Znajući da je Vučić blokadere do sada nebrojeno puta pozivao na dijalog, neminovno je da se postavi pitanje: Ako Srdanović ne želi da razgovara sa političkim neistomišljenicima u Srbiji, kako bi sutradan kada bi stvarno došao na vlast vodio dugačke i teške razgovre sa svetskim liderima sa čijim stavovima i politikom se ne slaže? Kako bi ih ubedio da prihvate, ili bar razmotre stavove Srbije?

Da li bi Srdanović, recimo, sutra predsednici Evropske komisije Urusuli fon Der Lajen poručio da ide na ignor? Ili bi možda predsednik NR Kine Si Đinping ili šef Ruske federacije Vladimir Putin, od Srdanović dobili - "iscrpan" ignor, samo jer se ne slaže sa njima u nečemu?i I najvažnije, da li se tako bori za interese Srbije?

Međunarodna politika, diplomatija i borba za dobrobit sopstvene zemlje podrazumevaju nekada dugačke, teške isrpljujuće pregovore koje nisu uvek prijatni. Diplomatija pre svega podrazumeva dijalog, čak i kada se ne slažete sa onim sa druge strane stole u većini stvari, a politiki ne znači prijateljske razgovore uz kafu samo sa istomišljenicima.

Naprotiv, prava politička zrelost i državnička sposobnost ogledaju se upravo u spremnosti da se sedne naspram najtežih sagovornika, da se saslušaju suprotni argumenti i da se u direktnom sudaru stavova brane sopstveni ciljevi, kao što je to nebrojeno puta do sada učinio aktuleni predsednik republike Aleksandar Vučić, koji se trenutno nalazi u Njujorku gde će govori u Sedištu u UN.

Vučić se nebrojeno puta do sada našao u situaciji da je na najvećim svetskim arenama - sam protiv svih. Ali, argumentima i hrabrošču, ali pre svega staloženošću, iskrenošću i želi da uvek sačuvao mir, Vučić je izvojevao diplomatske pobede u koje je malo ko verovao u tom trenutku.

Politički analitičar Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost podseća da svetska politička arena nije društvena mreža na kojoj se problemi rešavaju jednim klikom i opcijom "blok".

Foto: Radule Perisic/ATAImages, Kurir Televizija

- Država se ne vodi iz udobnosti kreveta, niti se ozbiljni nacionalni interesi mogu braniti tinejdžerskim parolama i ignorisanjem realnosti. Ako je za jednog političara u pokušaju, koji pretenduje da sutra vodi procese u zemlji, televizijski duel sa legitimno izabranim predsednikom sopstvene države nepremostiva prepreka i razlog za "ignor“, postavlja se ključno pitanje: šta bi se desilo kada bi se našao pred zatvorenim vratima Brisela, Vašingtona ili Moskve? Bežanje od dijaloga pod izgovorom revolta ili ličnog animoziteta nije znak snage, već političke nezrelosti i nedostatka argumenata. Istinska demokratija počiva na debati, a ne na monologu ili potpunom povlačenju iz komunikacije. Onaj ko danas odbija razgovor u sopstvenoj zemlji, sutra neće imati kredibilitet da sedne za pregovarački sto na međunarodnoj sceni, gde su pravila surova, a ulozi daleko veći od pukog političkog poentiranja na mrežama - govori Obreknežev i dodaje: