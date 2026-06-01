Naime, predsednik Srbije Vučić je, još pre svoje istorijske posete Pekingu tokom koje se sastao da kineskim kolegom Si Đinpingom i koja je rezultirala sa preko 30 sporazuma i investicijama teškim skoro milijardu evra, u svom kabinetu u Beogradu dao ekskluzivni intervju Brajtbart njuzu u kojem je izjavio da je američki predsednik Donald Tramp ubedljivo najpopularniji politički lider SAD u Srbiji u veoma dugom vremenskom periodu.

Tom prilikom, Vučić je pozvao svog američkog kolegu da poseti našu zemlju i kazao da garantuje da bi ga dočekalo najmanje 100.000 ljudi i opisao Trampa kao "pragmatičnog", što je američki lider odmah podelio na svojoj mreži "Truth social".

Za to vreme, blokaderi i njihovi mediji sve vreme su pokušavali da ubede građane Srbije kako je zemlja zbog Vučićeve politike "izolovana na međunarodnoj sceni", pa su se tako tokom godina ređale razne teorije zavere koji su u zamišljenom blokaderskom svetu svađale Srbiju sa skoro svim svetskim silama.

"Vučić ne sme da ode na Paradu pobede u Moskvu", "otpisala ga je Evropa", pa sve do "odlaskom u Kinu odsekao sve stubove spoljne politike", samo su neke od blokaderskih i opozicionih kampanja za koje je još jednom dokazano da su - čista laž!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić ocenila da ovaj Trampov potez, zajedno sa nedavnom posetom Kini i sastancima sa Si Đinpingom, pokazuje da tvrdnje o međunarodnoj izolaciji Srbije ne stoje i da spoljna politika Vučića ostvaruje značajne rezultate na globalnom nivou.

Ana Brnabić: Pa gde ćeš veću izolaciju od ovakvog uvažavanja od predsednika SAD i predsednika Kine

- Posle istorijske posete Kini, odličnih sastanaka sa predsednikom Sijem, Odrena prijateljstva, a koji je najviše priznanje koje je moguće dodeliti stranom državljaninu od strane predsednika NR Kine, evo i lične objave predsednika SAD, Donalda Trampa, o predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću. Što bi blokaderi rekli - Vučić je u izolaciji, steže se obruč oko njega, njegova spoljna politika je doživela krah. Pa gde ćeš veću izolaciju od ovakvog uvažavanja od predsednika SAD i predsednika Kine! Ruku na srce, Vučić uspeva ono što ni Tito nije - poručila je Brnabićeva na "X".

Suzana Vasiljević, savetnica predsednika Srbije, kazala je da je očigledno da je Trampu Vučićev intervju bio veoma važan.

Suzana Vasiljević: To je ogromna stvar za bilo kog lidera u svetu, a ne za Srbiju

- To je ogromna stvar za bilo kog lidera u svetu, a ne za Srbiju. Ne znam koliko puta se desilo da je Tramp ovako nešto uradio. Ali ne zaboravimo da su Kina i Si Đinping u poslednjim danima maja ugostili Trampa, Putina i Vučića. Vi ako se izmaknete i gledate to sa strane, vidite Srbiju u svim svetskim medijima svakodnevno - rekla je Vasiljević.

VUČIĆ I TRAMP GLAVNE VESTI U HRVATSKIM MEDIJIMA: Komšije ne prestaju da pišu o potezu predsednika SAD i odnosu dvojice državnika! Glavna tema gotovo svih hrvatskih medija juče je bila upravo činjenica da je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" podelio intervju koji je predsednik Vučić ekskluzivno dao za američki Breitbart News. Reakcije iz dela hrvatskih medija pokazale su koliko je ovaj potez odjeknuo u regionu, pa su brojni tekstovi i komentari bili posvećeni upravo odnosu dvojice lidera i značaju koji je Tramp pridao Vučićevom obraćanju međunarodnoj javnosti! Portali su posvetili posebnu pažnju i dali značajan prostor ovoj vesti, a naslovi koji se mogu videti, sami po sebi otkrivaju očaj hrvatskih medija zbog ovakve pohvale i poštovanja koje je ukazano predsedniku Vučiću.

Savetnik potpredsednika Vlade Srbije Ibro Ibrahimović izjavio je da to što je američki predsednik Tramp na svojoj društvenoj mreži objavio intervju koji je predsednik Srbije Vučić dao za Brajtbart njuz, je dobar geopolitički signal i odnos koji u budućnosti može da bude bolji nego što je bio prethodnih godina.

Ibro Ibrahimović: Dolazak Trampa u Srbiju bio bi važan signal ne samo u političkom i geopolitičkom smislu

- SAD jesu geopolitički subjekat broj jedan u vojnom, ekonomskom i tehnološkom smislu, i biće to verovatno u narednoj deceniji gde će im se pridružiti i Kina. Srbija mora da neguje odlično odnose sa SAD, imamo unutrašnji problem na AP Kosovu i Metohiji, a Amerika je neko sa kim taj problem možemo da rešimo ukoliko te odnose dovedeno na nivo da budemo partneri, kao sa Kinom. Poziv Vučiča upućen Trampu je nešto što bi bilo značajno ukoliko bi Tramp prihvatio da dođe ovde. Dolazak Trampa u Srbiju bio bi važan signal ne samo u političkom i geopolitičkom smislu, već i ekonomskom jer ono što smo uradili sa Kinom je potrebno uraditi i sa Amerikom. Tada Srbija ne bi imala potrebe da brine za svoju budućnost u ekonomskom, bezbednosnom i tehnološkom smislu - smatra Ibrahimović.

Osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković kaže za Kurir da objavljivanje intervjua predsednika Vučića od strane predsednika SAD predstavlja dokaz velikog uvažavanja srpskog šefa države i njegovih političkih i vrednosnih stavova, ali i da uvek postoji opcija da Tramp dođe u Beograd na poziv Vučića!

Vladimir Marinković: Sigurno bi se i već dogovorila poseta Trampa Srbiji da nije došlo do velike globalne geopilitičke krize

- Do sada se tako nešto jos nije desilo i sigurno je da je Srbija u očima predsednika Trampa zemlja partner i saveznik u borbi za zajedničke vrednosti, a koje se odnose na konzervativne vrednosti, ekonomske slobode, ekonomska prava, suverenizam. Ovo je i veliko priznanje za Vučića i dokaz da je njegova vizija Srbije i sve što je konkretno urađeno na ekonomskom, političkom, tehnološkom i vojnom planu dobija i međunarodnu potvrdu, ali i mnogo snažniju poziciju Srbije u geopolitičkoj areni. Svakako da će se ovaj momentum u odnosima izmedju SAD i Srbije iskoristiti za nove investicije, radna mesta, jačanje energetske pozicije naše zemlje uz suvereno pravo da sarađujemo sa svima koji poštuju našu zemlju i smatraju nas ravnopravnim partnerom - govori Marinković i dodaje da uvek postoji opcija da Tramp poseti Beograd s obzirom na odnose dve zemlje:

- Sigurno bi se i već dogovorila poseta Trampa Srbiji da nije došlo do velike globalne geopilitičke krize.



