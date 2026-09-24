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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je istorijski govor na Generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, koje vodeći politički analitičari najkraće ocenjuju kao "hrabar i odvažan".

Svetski lideri i celokupna međunarodna javnost, prema tim ocenama, mogli su da posvedoče nesvakidašnjem nastupu predsednik Srbije koji nije čitao pripremljene fraze, već je govorio iz glave i prvenstveno iz srca o svim ključnim problemima i izazovima sa kojima se naš narod suočava, čime je, kako navode, pokazao da je "istinski lider i državnik".

Diplomata Zoran Milivojević rekao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, svojim govorom u Ujedinjenim nacijama, jasno podsetio „gde je sve počelo“ kada je kršenje međunarodnog prava u pitanju, referišući se slučaj Srbije, Nato agresiju i Briselski sporazum iz 2013. godine.

Zoran Milivojević Foto: Kurir Televizija

Milivojević je izdvojio tri ključne poruke Vučićevog govora, a prva je, kako je objasnio, globalnog karaktera: presek stanja u međunarodnim odnosima i poziv da se svet vrati izvornim principima, uključujući reafirmaciju uloge Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti i principa međunarodnog prava.

Druga je potvrda da Srbija ostaje na principijelnoj poziciji, da će štititi svoje državne i nacionalne interese, ne dovodeći u pitanje ni evropski put ni odnose sa tradicionalnim prijateljima. Treća, koja je, kako je dodao, "možda čak i prva", jeste stav prema ključnom državnom i nacionalnom interesu – Kosovu i Metohiji.

Milivojević je naveo da je predsednik na potpuno direktan način podsetio na to odakle je sve počelo, na NATO agresiju, kršenje međunarodnog prava i posledice koje ono i danas izaziva.

- Ja bar ne pamtim da se čula, recimo, poruka drugim zemljama o čemu treba da vode računa kad imaju u vidu i sopstveni interes - rekao je Milivojević.

Frojnd: Vučić pokazao da je istinski lider i državnik

Saradnik fondacije "Heritidž" iz Vašingtona Majkl Frojnd ocenio je za RTS da je predsednik Srbije ukazao na licemerje u međunarodnoj zajednici i podsetio da se mnogi, iako se često pozivaju na ideale, ne ponašaju u skladu sa njim.

Foto: RTS Printscreen

- Većina šefova država izađe za govornicu i govori uopšteno, koristeći fraze i klišee, pričajući o međunarodnoj saradnji, miru i lepim principima, dok u praksi često ne poštuju te vrednosti i ideale - rekao je Frojnd.

On je istakao da je bilo "zaista osvežavajuće čuti takav govor" i da je Vučić umesto praznih fraza govorio o činjenicama i jasno izneo argumente o tome kako Srbija nakon NATO bombardovanja nije tretirana pravično, i to, po njegovom mišljenju, "veoma ubedljivo i snažno".

Frojnd je naglasio da je predsednik pokazao da je "istinski lider i državnik", te da se ovim govorom uzdigao "ne samo politički, već i intelektualno".

Vučić je u sinoćnjem govoru pred Generalnom skupštinom UN rekao da više ne postoji poredak zasnovan na poštovanju Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Istakao je da su zemlje koje su priznale „jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova“ učestvovale u, kako je naveo, gaženju Povelje UN, kao i da je Srbija godinama suočena sa pritiscima da odustane od pune primene Briselskog sporazuma. Poručio je da će Srbija braniti svoju teritoriju, teritorijalni integritet, Povelju Ujedinjenih nacija i Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN.