Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je istorijski govor na Generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, koje vodeći politički analitičari najkraće ocenjuju kao "hrabar i odvažan".

Svetski lideri i celokupna međunarodna javnost, prema tim ocenama, mogli su da posvedoče nesvakidašnjem nastupu predsednik Srbije koji nije čitao pripremljene fraze, već je govorio iz glave i prvenstveno iz srca o svim ključnim problemima i izazovima sa kojima se naš narod suočava, čime je, kako navode, pokazao da je "istinski lider i državnik".

Diplomata Zoran Milivojević rekao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, svojim govorom u Ujedinjenim nacijama, jasno podsetio „gde je sve počelo“ kada je kršenje međunarodnog prava u pitanju, referišući se slučaj Srbije, Nato agresiju i Briselski sporazum iz 2013. godine.

Zoran Milivojević
Zoran Milivojević Foto: Kurir Televizija

Milivojević je izdvojio tri ključne poruke Vučićevog govora, a prva je, kako je objasnio, globalnog karaktera: presek stanja u međunarodnim odnosima i poziv da se svet vrati izvornim principima, uključujući reafirmaciju uloge Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti i principa međunarodnog prava.

Druga je potvrda da Srbija ostaje na principijelnoj poziciji, da će štititi svoje državne i nacionalne interese, ne dovodeći u pitanje ni evropski put ni odnose sa tradicionalnim prijateljima. Treća, koja je, kako je dodao, "možda čak i prva", jeste stav prema ključnom državnom i nacionalnom interesu – Kosovu i Metohiji.

Ne propustitePolitikaSRBIJI NA PONOS I ZA ISTORIJU: Poslušajte kompletan govor predsednika Vučića u UN koji je čuo čitav svet! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
Politika"PREDSEDNIČE, NAJHRABRIJI GOVOR" Predsednik Vučić posle istorijskog govora pred celim svetom: Tako govore oni koji govore istinu (VIDEO)
Aleksandar Vučić

Milivojević je naveo da je predsednik na potpuno direktan način podsetio na to odakle je sve počelo, na NATO agresiju, kršenje međunarodnog prava i posledice koje ono i danas izaziva.

- Ja bar ne pamtim da se čula, recimo, poruka drugim zemljama o čemu treba da vode računa kad imaju u vidu i sopstveni interes - rekao je Milivojević.

Frojnd: Vučić pokazao da je istinski lider i državnik

Saradnik fondacije "Heritidž" iz Vašingtona Majkl Frojnd ocenio je za RTS da je predsednik Srbije ukazao na licemerje u međunarodnoj zajednici i podsetio da se mnogi, iako se često pozivaju na ideale, ne ponašaju u skladu sa njim.  

Screenshot 2026-09-24 113719.png
Foto: RTS Printscreen

- Većina šefova država izađe za govornicu i govori uopšteno, koristeći fraze i klišee, pričajući o međunarodnoj saradnji, miru i lepim principima, dok u praksi često ne poštuju te vrednosti i ideale - rekao je Frojnd.

On je istakao da je bilo "zaista osvežavajuće čuti takav govor" i da je Vučić umesto praznih fraza govorio o činjenicama i jasno izneo argumente o tome kako Srbija nakon NATO bombardovanja nije tretirana pravično, i to, po njegovom mišljenju, "veoma ubedljivo i snažno".

 Frojnd je naglasio da je predsednik pokazao da je "istinski lider i državnik", te da se ovim govorom uzdigao "ne samo politički, već i intelektualno".

Vučić je u sinoćnjem govoru pred Generalnom skupštinom UN rekao da više ne postoji poredak zasnovan na poštovanju Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Istakao je da su zemlje koje su priznale „jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova“ učestvovale u, kako je naveo, gaženju Povelje UN, kao i da je Srbija godinama suočena sa pritiscima da odustane od pune primene Briselskog sporazuma. Poručio je da će Srbija braniti svoju teritoriju, teritorijalni integritet, Povelju Ujedinjenih nacija i Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN.

(RTS)  

Ne propustitePolitikaVUČIĆ JE PREDSTAVIO SRBIJU KAO ZEMLJU SA KIČMOM: Selaković o maestralnom govoru predsednika u Ujedinjenim nacijama
Aleksandar Vučić UN (10).jpg
Politika"EVO ME U CENTRAL PARKU, NE TRČIM I NE OKREĆEM PEDALE" Vučić ustao zorom, sprema se za večerašnji govor: Imam tremu, mogu samo da obećam, BORIĆU SE ZA SRBIJU!
Aleksandar Vučić
PolitikaSKANDAL ZA GOVORNICOM UN! Plenković usred govora prvo napao pa onda i otvoreno zapretio Srbiji blokiranjem evropskog puta
Andrej Plenković
PolitikaI U HRVATSKOJ VEST BROJ 1 - VUČIĆEV GOVOR U UN! Upozorenje predsednika Srbije na NACIZAM koji preti iz te države odjeknulo i kod susjeda (FOTO)
Aleksandar Vučić hrvatski medjij