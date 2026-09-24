Slušaj vest

Nosilac Studentske liste Ilija Srdanović izjavio je, komentarišući projetat Ekspo 2027, da je to međudržavni projekat i da postoje određeni garanti koje je Srbija kao država dala.

S obzirom da su blokaderi mesecima unazad pretili da će motkama i blokadama zaustaviti projekat Ekspo, bojkotujući čitav projekat i nazivajući ga "koruptivnim", ovakav odgovor Srdanovića sigurno nisu očekivali.

- Projekat je međudržavni. Tu postoje određeni garanti koje je Srbija kao država dala. Mi ćemo usklađivati sve što je potrebno u skladu sa međunarodnim obavezama koje smo preuzeli - kazao je Srdanović za BBC na srpskom.

Takođe, bio je upitan i da kaže zbog čega je izostala reakcija Studentske liste nakon smrti generala Ratka Mladića.

- Mi smo dobili odgovore šta naši građani žele. I te odgovore smo pretočili u studentski plan. I to je naš cilj, ostvarenje studentskog plana koji smo dobili na osnovu istraživanja šta je građanima najveći problem. Tu tog pitanja nije bilo i prosto želimo da idemo dalje, želimo da idemo u budućnost. Te teme nisu u fokusu, žiži neophodnosti stavljanja u prvi plan i nećemo to učiniti u budućnosti, prosto nije nam to trenutno prioritet - kazao je Srdanović, ne iznoseći svoj, kao ni stav Studentske liste po tom pitanju i ne izgovarajući čak ni ime ni prezime generala.

Ne propustitePolitika"ŠTO NE SMEŠ PROTIV NAJJAČEG - ALEKSANDRA VUČIĆA?!" Žestok raskol među opozicijom: Pavle Grbović brutalno udario na nosioca tzv. studentske liste (FOTO)
Aleksandar Vučić Srdanović.jpg
Politika"MAMO, KAFA..." NAROD SE NIKAD BOLJE NIJE ZABAVLJAO NA MREŽAMA! Urnisaše Šurdu Srdanovića: "Vodiće državu iz kreveta i primati strane delegacije u krevetu?"
Ilija Srdanović
PolitikaKAKVA PODVALA! KO SU LJUDI NA BLOKADERSKOJ LISTI! Analitičari: Šuruju s Milom, nemaju program, deo su bivše vlasti, podmeću mačku u džaku...
studentska lista.jpg
PolitikaHOĆE LI SRDANOVIĆ SUTRA NA "IGNOR" DA STAVI URSULU, TRAMPA I MAKRONA?! Vučić "ima kredita" za razgovor sa svim svetskim liderima, OVOM JE SVET NA "MUTE"
vucic srdanovic.png