- Projekat je međudržavni. Tu postoje određeni garanti koje je Srbija kao država dala. Mi ćemo usklađivati sve što je potrebno u skladu sa međunarodnim obavezama koje smo preuzeli - kazao je Srdanović za BBC na srpskom.

- Mi smo dobili odgovore šta naši građani žele. I te odgovore smo pretočili u studentski plan. I to je naš cilj, ostvarenje studentskog plana koji smo dobili na osnovu istraživanja šta je građanima najveći problem. Tu tog pitanja nije bilo i prosto želimo da idemo dalje, želimo da idemo u budućnost. Te teme nisu u fokusu, žiži neophodnosti stavljanja u prvi plan i nećemo to učiniti u budućnosti, prosto nije nam to trenutno prioritet - kazao je Srdanović, ne iznoseći svoj, kao ni stav Studentske liste po tom pitanju i ne izgovarajući čak ni ime ni prezime generala.