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Na mreži X osvanuo je skandalozan tvit u kojem studenti blokaderi sa FTN starijima od 18 godina nude da probaju trojku?!

- Ako imaš 18+ vreme je da probaš trojku, piše u dvosmislenoj objavi sa izrazito seksualnom konotacijom koja zvuči više nego uvredljivo i ponižavajuće.

U jednoj od objava, jedan od korisnika na ovoj društvenoj mreži retvitovao je ovaj sramni poziv uz pitanje: Na šta li to blokaderi aludiraju?  

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Foto: Pritnscreen

Ovo je još samo jedan u nizu primera verbalnog nasilja kojim se blokaderi i predstavnici tzv. studentske liste služe u etru pored bezbroj poziva na silovanje i nasilje koji su dotakli dno dna.

Kurir.rs

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