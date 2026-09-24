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Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je danas da se premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti direktno „uključio u kampanju Studentske liste“, nakon što je Nenad Rašić, Kurtijev Srbin i ministar u vladi, odlučio da pruži podršku blokaderima.

Petković je naglasio da Kurti želi vlast u Beogradu koja bi priznala nezavisnost samoproglađenog Kosova.i da njegova podrška Studentskoj listi nije samo verbalna, već podrazumeva finansijsku i logističku pomoć, kao i podršku u glasovima.

- Danas je Kurtijev Rašić obelodanio da je njegova stranka dobila nalog da svim raspoloživim sredstvima snažno podrži Studentsku listu i da je motiv za to promena politike zvaničnog Beograda prema Kosovu - naveo je Petković u objavi na mreži „X“.

On je dodao da je Rašić i pre zvaničnog odgovora Oebsa govorio o zabrani održavanja srpskih izbora na prostoru Kosova i Metohije.