"KURTI SE DIREKTNO UKLJUČIO U KAMPANJU STUDENTSKE LISTE" Petković o odluci Rašića da podrži blokadere: Pomoć nije više samo verbalna, već i finansijska
- Petar Petković tvrdi da se Aljbin Kurti direktno uključio u kampanju Studentske liste nakon podrške njegovog ministra Nenada Rašića blokaderima.
- On navodi da Kurti želi vlast u Beogradu koja bi priznala nezavisnost samoproglašenog Kosova.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je danas da se premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti direktno „uključio u kampanju Studentske liste“, nakon što je Nenad Rašić, Kurtijev Srbin i ministar u vladi, odlučio da pruži podršku blokaderima.
Petković je naglasio da Kurti želi vlast u Beogradu koja bi priznala nezavisnost samoproglađenog Kosova.i da njegova podrška Studentskoj listi nije samo verbalna, već podrazumeva finansijsku i logističku pomoć, kao i podršku u glasovima.
- Danas je Kurtijev Rašić obelodanio da je njegova stranka dobila nalog da svim raspoloživim sredstvima snažno podrži Studentsku listu i da je motiv za to promena politike zvaničnog Beograda prema Kosovu - naveo je Petković u objavi na mreži „X“.
On je dodao da je Rašić i pre zvaničnog odgovora Oebsa govorio o zabrani održavanja srpskih izbora na prostoru Kosova i Metohije.
- Čovek koji je podržao Kurtija u gašenju dinara i srpskih institucija, rušenju srpskih vikendica i kuća, glasao za osnivanje muzeja takozvanog genocida Srbije, podržao protivpravnu eksproprijaciju i otimačinu srpske zemlje u Leposaviću i Zubinom Potoku, doveo albanske policajce na sever, ukrao mandat Srpskoj listi, najavio novac iz svog ministarstva u Prištini za pobedu Studentske liste i danas rekao da će na Kosovu i Metohiji animirati sve koji mogu da glasaju za Studentsku listu – to je Rašić! - poručio je Petković.