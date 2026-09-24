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Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je danas da se premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti direktno „uključio u kampanju Studentske liste“,  nakon što je Nenad Rašić, Kurtijev Srbin i ministar u vladi, odlučio da pruži podršku blokaderima.

Petković je naglasio da Kurti želi vlast u Beogradu koja bi priznala nezavisnost samoproglađenog Kosova.i da njegova podrška Studentskoj listi nije samo verbalna, već podrazumeva finansijsku i logističku pomoć, kao i podršku u glasovima.

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 - Danas je Kurtijev Rašić obelodanio da je njegova stranka dobila nalog da svim raspoloživim sredstvima snažno podrži Studentsku listu i da je motiv za to promena politike zvaničnog Beograda prema Kosovu - naveo je Petković u objavi na mreži „X“.

On je dodao da je Rašić i pre zvaničnog odgovora Oebsa govorio o zabrani održavanja srpskih izbora na prostoru Kosova i Metohije.

- Čovek koji je podržao Kurtija u gašenju dinara i srpskih institucija, rušenju srpskih vikendica i kuća, glasao za osnivanje muzeja takozvanog genocida Srbije, podržao protivpravnu eksproprijaciju i otimačinu srpske zemlje u Leposaviću i Zubinom Potoku, doveo albanske policajce na sever, ukrao mandat Srpskoj listi, najavio novac iz svog ministarstva u Prištini za pobedu Studentske liste i danas rekao da će na Kosovu i Metohiji animirati sve koji mogu da glasaju za Studentsku listu – to je Rašić! - poručio je Petković. 

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