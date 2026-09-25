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Predizborna kampanja Studentske liste je dosta slaba, a ljudi koji su se kandidovali potpuno nedorasli i nesposobni za vođenje ozbiljnog sistema kao što je država, ocenio je analitičar Nikola Parun.

On je tokom gostovanja na Insajder TV izrazio razočaranje aktivnostima blokaderske liste rekaši da je to "daleko ispod njegovih očekivanja", a doveo je direktno u pitanje sposobnost pojedinih kandidata za eventualno vođenje države.

- Ljudi sa Studentske liste, možda i jesu vrlo ostvareni profesori ili ljudi koji su u nekome drugom segmentu karijerno ostvareni, ali ne dovoljno sposobni da vode ozbiljan sistem kakav je država. Očekivao sam inače i više studentskih aktivnosti. Trenutno je studentska kampanja dosta slaba ako izuzmemo Instagram, odnosno aktivnosti koje su vezane za digitalni spektar - rekao je Parun.