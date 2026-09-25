Slušaj vest

Predizborna kampanja Studentske liste je dosta slaba, a ljudi koji su se kandidovali potpuno nedorasli i nesposobni za vođenje ozbiljnog sistema kao što je država, ocenio je analitičar Nikola Parun

On je tokom gostovanja na Insajder TV izrazio razočaranje aktivnostima blokaderske liste rekaši da je to "daleko ispod njegovih očekivanja",doveo je direktno u pitanje sposobnost pojedinih kandidata za eventualno vođenje države.

Ne propustitePolitikaUDARNO! KANDIDAT SA BLOKADERSKE LISTE DOBIO HRVATSKO DRŽAVLJANSTVO! Nikola Maravić, poznat po svojim antisrpskim stavovima, sada maše svojom novom putovnicom!
Nikola Maravić

- Ljudi sa Studentske liste, možda i jesu vrlo ostvareni profesori ili ljudi koji su u nekome drugom segmentu karijerno ostvareni, ali ne dovoljno sposobni da vode ozbiljan sistem kakav je država. Očekivao sam inače i više studentskih aktivnosti. Trenutno je studentska kampanja dosta slaba ako izuzmemo Instagram, odnosno aktivnosti koje su vezane za digitalni spektar - rekao je Parun.

Tako se i ovom ocenom potvrdilo pitanje koje se neminovno nametnulo svakom ko realno posmatra i analizira situaciju i ko je pratio državničko obraćanje predsednika Aleksandra Vučića u Njujorku, a to je da li bi visoko pozicionirani kandidati Studentske liste Ilija Srdanović, Jovo Bakić, Zlatko Kokanović... imali kapacitete i znanja za takvu borbu za Kosovo i Metohiju ili Republiku Srpsku ili bi dugačke i teške razgovore sa svetskim liderima "stavili na ignor".

Ne propustitePolitikaVOĐA BLOKADERA U KULI SEKIROM NAPAO LJUDE! Razbijao štandove SNS, povredio dvoje aktivista - Pogledajte JEZIVI SNIMAK (VIDEO)
blokader.png
Politika"BRNABIĆ OBRISALA POD S NJOM, RASTURILA JE!" Blokaderi na sajtu N1 jednoglasni ko je pobednik sinoćnje debate: Brnabić je borac, rektorka Alisa u zemlji čuda
Ana Brnabić debata
PolitikaBLOKADERI NARODU PODVALILI LAŽNU LISTU ZA IZBORE! Šoškić na N1: "Studentska lista nije toliko bitna..." KO IZA KULISA ČEKA DA SE UVALI U FOTELJE? (VIDEO)
Dejan Šoškić N1
PolitikaČEK', ČEK', ŠTA TO SRDANOVIĆ KAŽE ZA EXPO?! "Projekat je međudržavni, Srbija dala garancije" Pala u vodu šuplja blokaderska priča DA ĆE UKINUTI IZLOŽBU (VIDEO)
2026-09-24 12_11_53-DETEKTOR LAŽI on X_ _BLOKADERI NAMAGARČENI, PRVI NA LISTI IM PORUČUJE_ _Ako dođe.png