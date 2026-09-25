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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić privukao je ogromnu pažnju učešćem na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, gde je održao istorijski govor, a u hodnicima su se novinari bukvalno utrkivali ko će pre dobiti njegovu izjavu!

Tako je bilo i sa ruskim novinarima koji su predsednika Srbije presreli na jednom od hodnika UN-a, a Vučić im je odgovore pružio na tečnom ruskom jeziku.

- Gospodine predsedniče, šta će se promeniti u odnosima Rusije i Srbije nakon što odete sa funkcije? - bilo je prvo novinarsko pitanje.

- Mislim da imamo veoma dobre bilateralne odnose. Nadam se da ćemo imati dovoljno mogućnosti da povećamo i ojačamo našu saradnju u svim oblastima - odgovorio je Vučić.

Drugi ruski novinar upitao je Vučića o eventualnom uvođenju viza ili sankcija, a predsednik Srbije dao je jasan odgovor

- Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nikakve sankcije protiv Ruske Federacije. Da li smo pod velikim pritiskom? Da, naravno da jesmo. Ali smo sve, kao što vidite, izdržali. Hvala.

I ovaj Vučićev nastup u Njujorku izazvao je pažnju na društvenim mrežama: