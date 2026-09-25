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Izbori koju su pred nama su sudbonosni, jer direktno određuju u kom će pravcu ići Srbija i hoće li sačuvati svoju nezavisnost i slobodu i mi im tako i pristupamo, bez potcenjivanja bilo koga, rekao je član Predsedništva SNS Milenko Jovanov.

- Mislim da odgovor mora da bude mnogo ozbiljniji od vožnje bicikla i da zemlju moraju da vode ljudi koji imaju ozbiljne odgovore na ova izuzetno teška i složena pitanja. I jedini koji može da da odgovor na pitanje kako u takvim okolnostima voditi zemlju jeste Aleksandar Vučić. On je lično danas najveći resurs ove zemlje, zato što je već vodio zemlju u teškim situacijama i uspevao da u izuzetno teškim okolnostima sačuva interese Srbije i građane Srbije - rekao je Jovanov u intervjuu za nedeljnik Kompas.

On je istakao da je najvažnije pitanje u ovoj izbornoj utakmici to šta Srbija dobija dan posle izlaska građana na birališta, jer, prema njegovoj oceni "svet ulazi u veoma težak i neizvestan period i potrebno je da sačuvati mir, stabilnost i sigurnost za sve građane".

- Mi smo pred građane izašli sa Aleksandrom Vučićem kao kandidatom za premijera, sa rezultatima koje možemo da pokažemo i sa jasnim planom šta želimo da radimo u narednom periodu. Drugi će ponuditi ono što imaju i građani će napraviti izbor - rekao je Jovanov.

On je dodao i da bi bio ogroman rizik da ljudi koji nisu iz politike i koji nemaju iskustvo u vođenju države i koji ne nude odgovore na ključna pitanja, u ovako teškom trenutku u svetu dođu u poziciju da upravljaju Srbijom.

Milenko Jovanov je ocenio i da prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović "do sada nije pokazao ništa".

- Apsolutno ništa. Ni ideju, ni plan, ni znanje o tome kako se vodi država, ni odgovor na bilo koje važno pitanje. Jedino što je pokazao jeste mržnja koja je isijavala iz njegove facijalne ekspresije i unezverenog pogleda. Osim toga, ništa što bi ga preporučilo za bilo koju državnu funkciju - naglasio je Jovanov.

On je dodao i da su u toj obmani ulogu imali Dejan Mirović, Milo Lompar i njihovi istomišljenici, koji su poslužili za jednokratnu upotrebu, da se obmanu nacionalno opredeljeni birači i privuku blokaderima.

Jovanov je rekao i ne postoji nikakva kakva suštinska promena u programu Studentske liste.

- Promenili su možda formu, ali nisu promenili sadržaj. Nisu promenili svoj politički izraz, jer se on i dalje svodi na bes, mržnju i nasilje- zaključio je Jovanov.