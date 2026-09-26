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Razgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom izuzetno je važan, naročito zbog konkretnih pitanja energetske sigurnosti, ocena je stručnjaka.

Za stabilnost snabdevanja i našu privredu posebno je značajna najava produženja gasnog aranžmana i razgovori o NIS-u, što je, kako je preneo predsednik Vučić, bilo u fokusu današnjeg jednočasovnog razgovora sa Putinom.

Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu, kaže za Kurir da u vremenu dubokih geopolitičkih podela, posebnu vrednost ima sposobnost države da razgovara sa različitim centrima moći.

Mihajlo Rabrenović Foto: Kurir Televizija

- Sukob u Ukrajini već godinama proizvodi teške posledice, pre svega ljudske, ali i ekonomske, a evropske države i privrede snose značajan deo njegovih posledica. U takvim okolnostima posebno je važan pristup u kojem se, umesto svrstavanja i zatvaranja kanala komunikacije, u prvi plan stavljaju konkretni interesi građana - mir, stabilnost, sigurnost snabdevanja i ekonomska izvesnost. U tom kontekstu važan je i ovaj razgovor predsednika Vučića sa Vladimirom Putinom, naročito zbog konkretnih pitanja energetske sigurnosti. Najava produženja gasnog aranžmana i razgovori o Naftnoj industriji Srbije značajni su za stabilnost snabdevanja i našu privredu - naglašava Rabrenović.

On dodaje da, uz veliku važnost gasnog aranžmana sa Rusijom, Srbija ne sme da zavisi samo od jednog pravca ili jednog dobavljača!

- Zato očuvanje povoljnog snabdevanja ruskim gasom, zajedno sa izgradnjom i korišćenjem diverzifikovanih gasnih pravaca, predstavlja važan iskorak ka većoj energetskoj bezbednosti. Treba imati u vidu i da Rusija, rukovodeći se sopstvenim interesima, poslednjih godina sa Srbijom zaključuje aranžmane kraćeg trajanja. Upravo zato je za Srbiju racionalno da razgovara sa svima, čuva postojeće partnere, ali istovremeno širi broj izvora i pravaca snabdevanja - zaključio je Mihajlo Rabrenović.

Vučić je saopštio da je telefonom jedan sat razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom sa kojim je, kako je naveo, pričao o bilateralnim odnosima, sukobu u Ukrajini, situaciji na Balkanu, energetici i drugim važnim pitanjima.

Aleksandar Vučić za govornicom UN Foto: Frank Franklin II/AP

- Upravo sam završio dug, jednočasovni razgovor sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovičem Putinom. I... Četrnaest i više godina otkad razgovaramo i, naravno, govorili o svemu tome, govorili o saradnji Srbije i Ruske Federacije, o našim bilateralnim odnosima, o sukobu u Ukrajini, o situaciji na Balkanu - rekao je Vučić.

Govoreći o temama koje su bile obuhvaćene jučerašnjim razgovorom, Vučić je posebno izdvojio energetsku saradnju.

- Verujem da je razgovor bio, ili mogu da kažem da je bio sadržajan i dobar. I razgovarali smo, razume se, i po pitanju energetskih problema sa kojima se mi suočavamo, dakle, pre svega nama ističe aneks ugovora o gasnom aranžmanu za koji dan i siguran sam da će već od ponedeljka taj aneks biti produžen i da ćemo i dalje moći da imamo, rekao bih, dobru, nisku cenu gasa. Da ljudi razumeju, to je nekih 318 evra po 1.000 kubnih metara gasa. Poređenja radi, danas je na TTF-u na tržištu 868 evra po 1.000 kubnih metara - rekao je predsednik Srbije i dodao:

- Dakle, to govori da Srbija ima dobru cenu, dobru fleksibilnost i dobre količine. Razgovarali smo i o Naftnoj industriji Srbije, gde je problem komplikovaniji, ali svakako smo razmenili mišljenja po tom pitanju!

Predsednik Srbije je rekao da je tokom razgovora bilo reči i o drugim oblastima saradnje Srbije i Rusije, uključujući učešće Ruskih železnica, kao i pomoć tokom požara u Srbiji.

- Razgovarali i o svim drugim važnim pitanjima, o učešću Ruskih železnica, zahvalio sam se na podršci u gašenju požara gde su avion "iljušin" i ruska posada obavili veliki posao. Razgovarali smo i o svim drugim važnim temama i na kraju ja sam se, razume se, u ime Republike Srbije i u svoje ime zahvalio Ruskoj Federaciji i predsedniku Putinu na saradnji u prethodnih 14 godina, jer sam ga obavestio da tokom sutrašnjeg dana podnosim ostavku i to je sve - dodao je.

Aleksandar Vučić je na kraju govorio i o budućoj spoljnoj politici zemlje i odnosu prema različitim međunarodnim akterima.