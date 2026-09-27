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Ono što je započeo ženomrzac Ilija Srdanović, prvi na blokadersko-studentskoj listi, ovako nastavljaju njegovi "saborci" i sledbenici a među njima kao šampion odvratnog rečnika i vređanja izdvaja se Čedomir Kokanović.

Šokantan i skandalozan repertoar uvreda najmanje bi se mogao očekivati od jednog školovanog, obrazovanog čoveka - advokata.

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Da li nas upravo ovakav rečnik čeka od blokadera 26. oktobra, svaku ženu, majku, nečiju sestru, ćerku...

Posle pretnji silovanjima tzv. ćacikama, ženama koje blokaderi tako pogrdno nazivaju, a koje su pre nekoliko dana na čelu sa Anom Brnabić poručile da ih ovakve pretnje i uvrede neće uplašiti, usledio je Kokanovićev tvit koji po stepenu odvratnosti teško može da se meri i uporedi sa bilo čim a on slovi za jedno od najprepoznatljivijih blokaderskih lica.

Upravo je na objavu jedne od njih, Kokanović sasuo salvu najstrašnijih uvreda.

čedomir kokanović
Foto: Printscreen/X

Ova objava na mreži X (Tviter) naišla je na opšte zaprepašćenje i gađenje.

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Foto: X printscreen

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Foto: X printscreen

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Foto: X printscreen

Kurir.rs

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