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- Naši momci i devojke su se fantastično borili i hvala svim ljudima koji su dali sve od sebe.

1/28 Vidi galeriju Predsednik Vučić sa bokserima Srbije, osvajačima medalja na EP 2026 u Sofiji Foto: Marko Karović

- Jednog dana, kada se više ne budete aktivno bavili sportom, sećaćete se ovog prijema i značiće vam da vidite koliko ste toga doneli svojoj zemlji, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bokserskim šampionima koji su Srbiji doneli čak 4 medalje sa Evropskog prvenstva u Sofiji.

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Posle zvaničnog prijema usledio je i onaj opušteniji - na koktelu, gde se razgovaralo, šalilo, smejalo i jela torta.