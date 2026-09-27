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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić podnosi ostavku na mesto predsednika države, nakon čega otpočinje novo poglavlje sa izbornom kampanjom na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Na Kurir TV ekskluzivno možete pratiti specijal emisiju pod nazivom "Ostavka - novo poglavlje".

Ispred Predsednišva se okupio veliki broj građana da predsedniku pruže podršku!

O najvažnijim potezima, odlukama, rezultatima i rekapitulaciji rada na Andrićevom vencu govore:Saša Milovanović, novi generalni direktor kompanije Mondo INC, u čijem sastavu su Kurir, Mondo i Espreso; Vladimir Đukanović, član Predsedništva SNS i kandidat na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"; Nebojša Krstić, marketinški stručnjak; Bojan Bilbija, novinar; Radoslav Marjanović, član Glavnog odbora SNS i predsednik Opštine Stari Grad; Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a i kandidat na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"; Borko Kašanski, glavni urednik Srpskog telegrafa; i Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije.

Predsednik Vučić stigao ispred Predsedništva

Građani predsedniku skandiraju "Aco, Srbine".

1/23 Vidi galeriju Aleksandar Vučić stigao u Predsedništvo Foto: Kurir TV, TV Pink Printscreen

- Nikad neću zaboraviti koliko je teško bilo, a koliko ste snage i hrabrosti morali da pokažete u tim trenucima. Ja sam radio svoj posao, bio uz vas, bio uz svoju zemlju. I kad bih pomislio da dolazi kraj problemima, uvek bi izbijali novi. Služio sam vam verno, svima vama, otadžbini Srbiji. Časno i pošteno svoja dva predsednička mandata. Znam da sam ponosan na sve ono što smo zajedno uradili, kako je Srbija promenila svoje lice, kako se odgovorno ponašamo i ne podstičemo mržnju protiv onih koji su nam tukli i pucali na ljude, jer mi ne smemo da budemo kao oni. Hoću sa vama da se izborim za modernu i pristojnu Srbiju - rekao je, između ostalog predsednik Vučić.

Sve o obraćanju predsednika Vučića ispred Predsedništva, pročitajte u našem tekstu OVDE.

Predsednik podnosi ostavku

Foto: Vidoplus

- Došao je čas odluke. Istorija nas uči da se napredak nikada ne postiže slučajno, već kroz teške izbore, odgovornost pred sopstvenom savešću i odlučnost da se ide napred. To je izgovorio Vinston Čerčil kada se nalazio u sličnoj situaciji kao i ja večeras. Nakon godina na čelu države, shvatite da napredak retko dolazi onoliko brzo koliko biste želeli - rekao je na početku.

Sve o obraćanju predsednika Vučića, pročitajte u našem tekstu OVDE.

Specijalna emisija Kurir televizije

- Nemam dilemu da će njegovo ime ostati upisano zlatnim slovima u istoriji srpske politike i kao jedan od naših najboljih državnika. Ovi što ga pljuju, jednog dana kada ne bude na funkciji, tvrdim da će se sećati sa setom i moliti da neko sličan dođe ponovo - rekao je na početku Vladimir Đukanović.

Kako je istakao, iz svog ugla, žao mu je što više neće moći lično za njega da glasa.

- Mislim da nikada više nećemo imati tako dobrog predsednika. Još jednu stvar da kažem: danas je Krstovdan, svima čestitam veliki praznik. Koliko je velika hrišćanska duša, On je danas dao pomilovanje čak i onima koji su ovde spremali najgori scenario protiv njega. E, tu se ogleda veličina jednog čoveka, jer hrišćanski jeste praštati.

01:07 "VUČIĆEVO IME ĆE ZLATNIM SLOVIMA OSTATI UPISANO U ISTORIJI" Đukanović za Kurir TV o Aleksandru Vučiću: Izvor: Kurir televizija

"Nikada nećemo imati takvog predsednika"

- Nećemo imati, nažalost, takvog predsednika, to je prosto jedan marljiv rad, upornost, inteligencija, beskrajno i konstatno učenje - rekao je Saša Milovanović na početku i dodao:

- Znate, kada su ljudi, kako su ih tada u stvari zvali, radikali, pa postali naprednjaci, kad su došli na vlast, utisak je bio da je vlast zadesila sve ljude u SNS-u, a da je Vučić bio potpuno spreman. Nije ni sebe ni svoju porodicu štedeo, vezano je za njegov karakter i ovo što je rekao gospodin Đukanović, on je oprostio. Sećam se, recimo, detalja: pokojni Miki Rakić koristi sve resurse zemlje, obaveštajne i sve ostale koje može da koristi. I Aleksandar Vučić sedi sa njim, i on mu kaže: "Neverovatno je da si ti bolje informisan od mene, bez ikakvih resursa, a da ja koristim sve resurse i opet nisam bolje informisan od tebe. " To vam je ta rečenica, ili takva neka slika, vam daje u suštini karakter, kakva je, o kakvoj osobi reč - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

Kako je istakao, utisak je da je podrška blokaderima bila ogromna, jer su krenuli sa 4 zahteva, ali...

- Kada su ljudi shvatili da je prevara jer su ispunjeni zahtevi, uverili su se da je priča rušenje nasilno Aleksandra Vučića. Shvatili su ljudi da je reč o prevari, prevrat. I danas vam ostaje okosnica, jezgro, ali nema tih ljudi koji su nekad bili zavedeni, koji su šetali, jer su ti brojevi neuporedivo manji. To je suština cele priče. Znam ljude iz obaveštajnih službi, oni su rekli da je ceo paket koji smo gledali 2 godine, to je bilo sve za izbore. Što reče danas predsednik: "Kad nisam potpisao sankcije Rusiji, tog dana sam znao da će sigurno da krenu da me ruše" — i s tim završavam. Dokazi o nadstrešnici su sklonjeni već te noći, što su tužioci, njihovi blokaderi sklonili, tada su shvatili da je to dovoljan povod, tada su rekli e, sad možemo. Minus je što se to dogodilo, što smo došli na ivicu građanskog rata, a plus je što su se svi pokazali, 15. mart je bila klackalica!

Nemaju nove trikove, dodao je Milovanović.

06:06 "LJUDI SU SHVATILI DA JE TO PREVARA, U PITANJU JE JEDAN PREVRAT" Saša Milovanović bez dlake na jeziku o blokaderima Izvor: Kurir televizija

Kurir ispred Predsedništva!

02:15 KURIR TV UŽIVO ISPRED PREDSEDNIŠVA SRBIJE: Vučić od 20h o svojoj ostavci na funkciji šefa države Izvor: Kurir televizija

"Dobri odnosi sa celim svetom"

Đukanović je istakao da je predsednik Vučić sa svim ljudima na kugli zemaljskoj ostvario dobre kontakte.

- Jedini u Evropi nismo uveli sankcije Rusiji, a imamo dobre odnose sa svim evropskim zemljama. Imamo bratske odnose sa Kinom i Amerikom. To što je uspeo, niko nije uspeo, ne postoji to u svetu. Ja mogu da kažem kapa dole za ono što je uradio za međunarodni položaj Srbije. Trpeli smo razne pritiske, ali opet imamo odlične odnose sa gotovo svim zemljama u Evropskoj uniji, bez obzira što znamo da neretko oni ovde plaćaju ko je šta, uključujući i Ukrajinu. Sa Ukrajinom imamo odlične odnose. Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova, Zelenski je došao ovde nedavno. Sa Rusijom imamo bratske odnose, praktično. Znači, niko se ne ljuti što sa svakim popijemo kafu, je l' to tako? Što bi se reklo kolokvijalno. Dva najveća rivala na kugli zemaljskoj: Kina i Amerika - rekao je Đukanović.

O skupu u Novom Sadu

Milovanović kaže da je dobio informacije pred skup u Novom Sadu i objasnio zašto je skup otkazan.

- Počev od ovog Dinka Gruhonjića i prve blokade fakulteta, i svega što znamo, dobio sam informacije da se čak pripremalo — nezvanične informacije. Pripremalo se da strada neki beskućnik, nešto u tom pravcu, kada je Aleksandar Vučić lično procenio da to ne treba da se radi u tom trenutku. Vi vodite 4:1, 65. je minut, u sportskom žargonu da se objasni, vi samo treba da dovedete utakmicu do kraja, u miru. To je njegova procena, i traže klinč, blokaderima ne treba mir. Ne postoji vlast na svetu kojoj treba nasilje, ništa dobro ne dobija. Nasilje je adut izazivača.

Simbolički, što je rekao i predsednik, taj "Ćacilend" je sprečio građanski rat, naveo je Milovanović, što se složio i Đukanović — da je sprečen prevrat.

- Kada je počelo sve ovo, na N1 i Novoj su objašnjavali da je Majdan dobar i da nije zlo. Važno je da srušimo Vučića, a Majdan je težak događaj. U svim tim spontanim skupovima imali ste vojnu hijararhiju i strategiju gde se znalo ko je u civilu, nema ničeg spontanog u tome. Blokaderi su hteli da zauzmu taj prostor, i država bi bila blokirana skroz. I tu ih je Vučić preduhitrio. Naravno. E, oni bi to uradili kao na Majdanu. Znači, vi imate školski, zauzmete centralni trg, to na kraju, da, to je teorija pravljenja vojne logore. Na kraju, u najgorem scenariju, se pojavljuju snajperisti i pucaju na ljude. Ne, to, ali imali biste blokadu, ne može da radi Skupština, Vlada, prilično ne bi moglo da radi tada - naveo je Milovanović i dodao: "To što oni nama valjaju tu priču da je sve to spontano, da su neka deca izašla, i tako dalje..."

Foto: Kurir Televizija

- Prvo, važno je da se podvuče da Aleksandar Vučić je mogao da ne podnese ostavku. I da celu kampanju završi do, do kraja kampanje da završi kao predsednik. Jer se setimo njegovih izazivača, i koji su i sada izazivači, skriveni, poput Pajtića, Dušana Petrovića, koji su se držali za fotelje i sa 2 odsto podrške, recimo, Pajtiću u Novom Sadu. Tako da, on je i sa te strane pokazao da je različit od njih, i da, kao što reče, nismo se rodili u fotelji. Fotelja mora da se zasluži. I nije bitna samo fotelja. Mislim, od same fotelje je mnogo bitnije da ste stalno u pokretu, da branite interese zemlje na svakom mestu - rekao je Milovanović i dodao:

- A Vučić je u, u tom smislu branio interese zemlje kao niko nikada, jer kad pogledate taj master plan koji je krenuo da se odvija posle 2000. na rušenju i razdvajanju Srbije, otuđenju delova Srbije, vraćanju, odnosno kreiranju narativa da smo mi za sve krivi, da smo mi jedini bili tu zločinci, ubice, da su svi ostali bili, ono, divni i da nisu metak ispalili. Ceo taj narativ da su naši heroji u stvari budale koji su poginuli za Miloševića. To su nam pričali posle 2000. Uz ekonomski kolaps, uništenje fabrika, 500.000 ljudi bez posla, uništenje vojske, i sve što je sledilo. I to bi da se nije pojavio Vučić i okrenuo taj tok srpske istorije, mi bi sad već odavno tu priču završili. Odnosno, ostao bi beogradski pašaluk, bila bi ona priča: "Pa šta će vam Vojvodina? Svi ćete vi da uđete u Evropsku uniju." To što ta granica postoji, ona nije ni bitna, nema pasoš, nek se zovu Vojvodina. Ovi dole nek se zovu Sandžak, gde je Raška oblast, pa oni imaju pravo na samoopredeljenje. I niz drugih stvari koje su već uradili.

Master plan rušenja Srbije

Kako je istakao Milovanović, ovo je sve master plan rasturanja Srbije, koji bi već bio završen, da ga Vučić nije zaustavio, promenio taj tok, i zato su ovi izbori bitni.

- Zato su ti izbori bitni. Nisu oni bitni samo zbog toga da li bi, da li će ovakav čovek koji je raritet u političkom smislu, svetski raritet, ne balkanski, ne evropski, svetski raritet. To vam kaže čak i savetnik Donalda Trampa da se ovakav političar ne rađa, da njega treba koristiti i za američke interese u smislu saradnje, američko-srpske interese. Znači, da, da, nije to samo pitanje njega, ovo je pitanje opstanka Srbije u kojoj danas živimo, u odnosu na ono što su oni pripremili i ono što su spremni da urade. Jer kad pogledate tu studentsku listu bez studenata, vi imate upliv Milogoraca. Ne Crnogoraca, Milogoraca. Prvi na listi, bukvalno, ono, možemo da ga zovemo, kako oni to kažu, doktor smrt, oficijalni doktor Kavačkog klana, Mila Đukanovića, pokojnog Brane Mićunovića i ostalih. Znači, imate njega. I upliv njihov. Imate upliv Novog Pazara, ili ti Sandžaka, kako oni kažu, gde su vetirali i Lompara, koji je za mene salonski Srbin, ali čim je Srbin, čak i salonski nije dobar. Ne mogu ni to da podnesu da bude na listi. Pa imate upliv Dinka Gruhonjića, Hrvatska, apsolutno involvirana maksimalno na listu. Pa imate upliv različitih obaveštajnih službi i drugih zemalja. Znači, kad pogledate tu njihovu listu, je l' ima Srba? Je l' ima neko ko će da brani srpske interese? Ja kad pogledam strukturu, ne vidim ko će da brani srpske interese. Oni imaju po imenu i prezimenu, pasošu, ličnoj karti, mestu rođenja, da su Srbi. Protokolarno su Srbi. Ali su svi spremni da služe nekom drugom, i svi su tu nominovani sa nekih drugih strana - naveo je novi direktor Mondo INC.

01:20 Pogledajte kakva je atmosfera ispred Predsedništva uoči ostavke predsednika Aleksandra Vučića Izvor: Kurir televezija

- Ovo je bitka za zemlju - dodao je Đukanović povodom predstojećih izbora.

- Kada ih pitata za Kosovo, oni kažu "ih, joj". Rekli su da je Kosovo nezavisno, prvi na listi je rekao da je to dijaspora. Oni de fakto tako kažu - dodao je Milovanović.

Vladimir Đukanović je naveo da je tzv. "studentska lista" lista nevladinog sektora, jasno je da su ovo sve aktivisti nevladinih organizacija koji su okupirali naše univerzitete.

- Oni mogu sutra da stave Natašu Kandić da bude premijer. Pa da li ste videli, Kurir je imao tekst pre nekoliko dana, Dejan Šoškić je i sam rekao: "Svi ovi koji su na listi" ne mora da znači da će iko od njih biti premijer. Može da bude premijer neko ko uopšte nije na listi. Da li je to normalno? Ljudi, može da vam bude Nataša Kandić. Ili neko je čak i rekao Dinko Gruhonjić. Dinko Gruhonjić, neko takav može da bude premijer. Ljudi, nemoj da se kockate s državom.

Biografija Aleksandra Vučića

Svoj politički uspon počeo početkom devedesetih godina kao član Srpske radikalne stranke, a ubrzo je postao i narodni poslanik. Godine 1993. imenovan je za generalnog sekretara SRS-a, dok je kao poslanik obavljao funkciju u Skupštini Savezne Republike Jugoslavije u više mandata. U političkoj karijeri posebno se izdvojio 1998. godine, kada je postao ministar informisanja u Vladi nacionalnog jedinstva.

Velika promena u njegovoj političkoj karijeri usledila je 2008. godine, kada je napustio Srpsku radikalnu stranku i zajedno sa Tomislavom Nikolićem učestvovao u osnivanju Srpske napredne stranke.

Pročitajte celu biografiju u tekstu IZNAD.

Građani o mandatu Aleksandra Vučića

"Po tome što je do sad bio najbolji predsednik naše države Srbije. Izgradnjom puteva, bolnica, sve, davanje velikih penzija, pomoć građanima, po tome ću ga najviše pamtiti. Sve po dobrim stvarima", "Sve što je uradio dobro u životu, on je uradio za narod. Pošten je. Znači, sve je pošteno rekao. Niko drugi nije", rekli su, između ostalog građani.

Pogledajte anketu u nastavku:

02:29 PODRŠKA IZ CELE DRŽAVE! Proveravali smo: Evo kako će građani Srbije pamtiti mandate Aleksandra Vučića Izvor: Kurir televizija

14 godina rada, 14 godina stabilnosti, 14 godina rezultata

Kada se podvuče crta i uporedi realna kupovna moć iz maja 2012. godine — trenutka kada je Srpska napredna stranka na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem preuzela odgovornost za vođenje države — sa današnjim parametrima, činjenice pokazuju da radnici u Srbiji za svoju platu mogu da kupe i do nekoliko puta više hrane nego u vreme kada su bivši vlastodršci haračili zemljom.

Statistika po svim ključnim kategorijama životnih namirnica je neoboriva i pokazuje konstantan rast standarda srpskog domaćina.

1/8 Vidi galeriju Kupovna moć nekad i sad: Koliko hrane je za jednu platu mogao da kupi srpski radnik 2012. godine, a koliko danas Foto: Printscreen

Sve o odgovornom vođenju države, napretku i radu u poslednjih 14 godina, pročitajte u našem tekstu OVDE.