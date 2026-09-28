Slušaj vest

- Predao sam dužnost predsednika Republike Ani Brnabić, predsednici Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike, poručio je Aleksandar Vučić posle jutrošnje primopredaje dužnosti u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.

Screenshot 2026-09-28 084636.png
Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

Posle primopredaje, prolazeći kroz vrata svog dojučerašnjeg kabineta, Vučić je rukom otpozdravio a saradnica koja je stajala na vratima jedva je zadržala suze.

Screenshot 2026-09-28 084624.png
Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

Ne propustitePolitikaPRIMOPREDAJA DUŽNOSTI U PREDSEDNIŠTVU Vučić: Srećan ti rođendan i neka ti je srećno preuzimanje! Predsednica Skupštine Brnabić: Čast mi je! (FOTO)
collage.jpg

 Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPRIMOPREDAJA DUŽNOSTI U PREDSEDNIŠTVU Vučić: Srećan ti rođendan i neka ti je srećno preuzimanje! Predsednica Skupštine Brnabić: Čast mi je! (FOTO)
collage.jpg
Politika"POSLEDNJI PUT SAM KAO PREDSEDNIK U OVOJ PRELEPOJ ZGRADI" Vučić podelio emotivan trenutak: Služio sam vam verno! Da Srbija pobedi! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaVELIČANSTVENI PRIZORI ISPRED PREDSEDNIŠTVA SRBIJE! Narod se okupio da iskaže podršku Vučiću: Predsednik pozdravljen ovacijama (FOTO)
Aleksandar Vučić
PolitikaŠTA SLEDI NAKON OSTAVKE VUČIĆA? Ana Brnabić preuzima dužnost predsednika, a ovo su njena ovlašćenja i KRAJNJI ROK za izbore! Evo šta to tačno znači
WhatsApp Image 2026-09-27 at 20.12.03 (1).jpeg
Politika14 GODINA VUČIĆEVE DIPLOMATIJE! Srbija nikad jača na svetskoj sceni: "Predsednik je hladne glave postavio srpske karte za sto i ne kocka se našom sudbinom"
Aleksandar Vučić (3).jpeg
PolitikaVUČIĆ PODNEO OSTAVKU, ANA BRNABIĆ POSTAJE V.D. PREDSEDNIKA Evo koja ovlašćenja će imati i kog datuma u decembru možemo očekivati izbore
Aleksandar Vučić Ana Brnabić
Politika"DOŠAO JE ČAS ODLUKE" Vučić: Ko god bude dobio poverenje naroda moraće da čuva mir i stabilnost čuvajući naše nacionalne interese
Aleksandar Vučić (2).jpg
Politika"POMILOVAĆU 12 LICA IZ NOVOSADSKE GRUPE, NA ČELU SA MILOM PAJIĆ" Vučić: Doneo sam odluku uprkos mišljenju službi! Postupio sam kao predsednik
WhatsApp Image 2026-09-27 at 20.12.02 (2).jpeg
Politika"NIKO NE MOŽE DA MI SKINE OSMEH SA LICA KADA O TOME GOVORIM" Vučić otkrio na šta je posebno ponosan: Brojke ostvarene za 13 godina su fascinantne!
Aleksandar Vučić .jpg
PolitikaVUČIĆ PODNEO OSTAVKU I SAOPŠTIO KADA ĆEMO IMATI PREDSEDNIČKE IZBORE Otkrio zašto je doneo tu odluku, pomilovao 49 ljudi! Evo kojim putem Srbija nastavlja dalje
aleksandar Vučić.jpg