Politika
OVAKO JE VUČIĆ PREDAO DUŽNOST: Ovo niste mogli da vidite na televiziji, saradnici ga ispratili sa suzama u očima (VIDEO)
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- Predao sam dužnost predsednika Republike Ani Brnabić, predsednici Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike, poručio je Aleksandar Vučić posle jutrošnje primopredaje dužnosti u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.
Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen
Posle primopredaje, prolazeći kroz vrata svog dojučerašnjeg kabineta, Vučić je rukom otpozdravio a saradnica koja je stajala na vratima jedva je zadržala suze.
Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen
Kurir.rs
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