ŠTA BI BLOKADERI REKLI KURTIJU KAD KRENE NOVI TEROR!? Ovo morate čuti svojim ušima, smislili su plan, oduvaće ga sa "TO NAM SE NE SVIĐA!" (VIDEO)
- Marija Lesjak je na RTV-u na pitanje šta bi studentska uradila ako Priština ukine srpske škole odgovorila: 'To nam se apsolutno ne sviđa'.
- Veruje da će Priština drugačije pregovarati ako se promeni vlast u Beogradu
Kao i ostali kandidati sa Studentske liste koji ne nude nijedan konkretan odgovor na pitanje o programu, tako je i kandidatkinja na mestu 105, profesorska biohemije Marija Lesjak ponudila nula rešenja kada je reč o pitanjima koja se tiču Kosova i Metoije, srpskog naroda koji živi u južnoj pokrajini.
Zapravo ima , ali taj odgovor ni najmanje ne odgovara pitanjima koje je dobila.
Gostujući na Radio televizija Vojvodine, govorila je o odnosu EU i Srbije i tom prilikom rekla da bi Studentska lista pregovarala za srpski narod, kako u Srbiji, tako i na Kosovu i Metohiji.
Na pitanje voditelja kakvog bi formata bio dijalog, Lesjak je odogovorila sa - "Videćemo".
- Jedan banalan primer, 25. izbori, 26. osvojite vlast, 28. Priština ukine srpske škole, šta radite? - postavio je voditelj konkretno pitanje.
- Da, to je zanimljivo pitanje. Pa, to nam se apsolutno ne sviđa - rekla je Marija Lesjak.
Voditelj je istakao da se to apsolutno nikome ne sviđa, ali bi oni bili zaduženi za reagovanje u takvim situacijima.
- Pa ja mislim da će se odnosi snaga promeniti. Priština će hteti drugačije da pregovora sa nama kada se vlasti u Republici Srbiji promeni - rekla je ona, kao da Priština menja svoje odluke kako vetar duva, pa bi promenila i kad bi Studentska lista došla na vlast...
U videu ispod možete pogledati kako su zvučali odgovori Marije Lesjak, koja bi, ako bi potencijalno došla na vlast, na pritiske i teror koji trpe Srbi, rekla "to nam se ne sviđa".