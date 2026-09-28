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Kao i ostali kandidati sa Studentske liste koji ne nude nijedan konkretan odgovor na pitanje o programu, tako je i kandidatkinja na mestu 105, profesorska biohemije Marija Lesjak ponudila nula rešenja kada je reč o pitanjima koja se tiču Kosova i Metoije, srpskog naroda koji živi u južnoj pokrajini.

Zapravo ima , ali taj odgovor ni najmanje ne odgovara pitanjima koje je dobila.

Gostujući na Radio televizija Vojvodine, govorila je o odnosu EU i Srbije i tom prilikom rekla da bi Studentska lista pregovarala za srpski narod, kako u Srbiji, tako i na Kosovu i Metohiji.

Na pitanje voditelja kakvog bi formata bio dijalog, Lesjak je odogovorila sa - "Videćemo".

- Jedan banalan primer, 25. izbori, 26. osvojite vlast, 28. Priština ukine srpske škole, šta radite? - postavio je voditelj konkretno pitanje.

- Da, to je zanimljivo pitanje. Pa, to nam se apsolutno ne sviđa - rekla je Marija Lesjak.

Voditelj je istakao da se to apsolutno nikome ne sviđa, ali bi oni bili zaduženi za reagovanje u takvim situacijima.

- Pa ja mislim da će se odnosi snaga promeniti. Priština će hteti drugačije da pregovora sa nama kada se vlasti u Republici Srbiji promeni - rekla je ona, kao da Priština menja svoje odluke kako vetar duva, pa bi promenila i kad bi Studentska lista došla na vlast...