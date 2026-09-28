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Izložba o stradanju srpskog naroda, koja je prikazana na bilbordima kamiona, predstavljena je članovima srpske zajednice u Čikagu, a među onima koji su je pogledali, pred Sabornim hramom u tom američkom gradu, je i Rajko Draganić, koji je 2024. godine govorio u Ujedinjenim nacijama.

Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić rekao je da su članovi srpske zajednice u Čikagu, posle Njujorka, Beča, Rima i Vašingtona, u prilici da vide izložbu o stradanju srpskog naroda.

Među onima koji su pogledali izložbu je i Rajko Draganić, koji je 2024. godine svedočio Ujedinjenim nacijama.

Foto: screenshot YT/kosovoonline

„To je mnogo lepo što su došli to da prikažu, kako smo i mi stradali u ovom otadžbinskom ratu“, rekao je Draganić, prenosi RTS. Informacije su posebno privukle pažnju mlađih članova tamošnje srpske zajednice, među kojima je i Vasilija Radovanović.

„Mislim da je baš važno da naša deca iz dijaspore, ali i ostali, znaju o stradanju Srba, pogotovo ima mnogo Amerikanaca i ljudi u Americi koji uopšte ne znaju gde je Srbija i šta je naš narod. Ono kroz šta, kroz koje stradanje je naš narod prošao“, istakla je Radovanović.

Sveštenik koji više od dvadeset godina službuje u Čikagu upoznao je dosta žrtava koje su prošle kroz logore, kroz mučenja, koje su izgubile mnoge članove porodice.

Foto: screenshot YT/kosovoonline

„Znam da njima znači da se neko toga seća i da otima zaboravu“, navodi starešina Sabornog Hrama u Čikagu, sveštenik Darko Spasojević.

Generalni konzul Srbije u Čikagu Marko Nikolić najavio je da će Generalni konzulat Republike Srbije sve informacije, platformu i brošuru proslediti svojim partnerima.