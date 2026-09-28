"PLANIRALI SU DA VUČIĆ ISTRUNE U HAGU, A NADŽIVEO JE SVE SVOJE NEPRIJATELJE" Ovako ruski mediji pišu o ostavci Vučića: Istinski talenat, Srdanović mu nije rival
- RIA Novosti piše o Vučićevoj ostavci kao o potezu koji otvara nova pitanja o budućnosti Srbije i njegovoj političkoj ulozi
- Ruski medij ga predstavlja kao izdržljivog lidera bez pravog rivala, uz tvrdnju da je upravo takav čovek potreban Srbiji
"Vučić na celom Balkanu ima malo sebi ravnih. Pre četvrt veka, plan je bio da on istrune u Hagu zajedno sa Slobodanom Miloševićem. Umesto toga, nadživeo je pad mnogih svojih neprijatelja". Ovako o ostavci Aleksandra Vučića na mesto predsednika Srbije, ali i o trenutno političkoj situaciji u Srbiji piše RIA novosti, najveća novinska agencija u Rusiji.
Autorski tekst Dmitrija Bavirina, novinara i politikologa za RIA Novosti, donosi čitaocima viđenje trenutnih politički dešavanja u Srbiji, iz koga se jasno vidi duboko poštovanje ali i otvoreno divljenje Aleksandru Vučiću kao mudrom i promišljenom političaru.
- Kao političar, Srdanović nije rival Vučiću. Zapravo, Vučić kao političar na celom Balkanu ima malo sebi ravnih. Pre četvrt veka, plan je bio da on istrune u Hagu zajedno sa Slobodanom Miloševićem. Umesto toga, nadživeo je pad mnogih svojih neprijatelja, uprkos ratu koji je tada izgubljen. On je istinski talenat, poznat po svojoj izuzetnoj izdržljivosti, svojoj dvostrukoj prirodi i umeću da istovremeno sedi na dve (ili ponekad i više) stolice. Čak je i u svom govoru o ostavci citirao i Vinstona Čerčila i Si Đinpinga! - piše u tekstu Dmitrij Bavirin i nastavlja:
- Ovo nije kritika njegove dvoličnosti, već pre izraz divljenja. Kao lider osiromašene nacije - one čija duša pripada Rusiji dok joj je telo u Evropi -Vučić je upravo onakav čovek kakvog situacija zahteva, a srpski narod je zadovoljan njegovom politikom!
Upravo je ostavka koju je juče Vučić podneo na mesto predsednika Srbije jedna od značajnijih tema danas u ruskim medijima, koji su uglavom u prvi plan isticali kako je Vučić to uradio pre isteka predsedničkog mandata kako bi se se za poverenje građana na parlamentarnim izborima 25. oktobra borio sa mesta građanina. Oni su citirali njegove reči kako je svaki sastanak u Evropi u poslednje četiri godine bio mučenje, jer je jedno od prvih pitanja bilo - "Zašto niste uveli sankcije Rusiji?".
Da podsetimo, Aleksandar Vučić juče je podneo ostavku na mesto predsednika Srbije i najavio da će do kraja decembra biti održani predsednički izbori, uz parlamentarne 25. oktobra, a dužnost redsednika Republike Srbije predao je predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić.
(RIA Novosti)