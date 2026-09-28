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Tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Bojana Savović zaprepastila je javnost otvorenim pretnjama svima koji ne dele političke stavove blokadera!

Gostujući u emisiji "Utisak nedelje", Savovićeva je praktično detaljno razradila plan za masovne smene, najavivši da pripremaju zakone i procedure kako bi građane i radnike u javnom sistemu, policiji, sudstvu i tužilaštvu "odstranili zauvek i žigosali u javnosti".

- Ovo sve što sam ja navela se rešava promenama. Samo ja apelujem kao stručnjak i kao neko kome je važno da ti ljudi, da ne idemo na populizam da mi nekog otpustimo tih prvih par meseci, pa da nam oni vode postupke i svi nam se vrate za par godina, pa nam naplate kazne i glume posle neke žrtve političkog režima. Zato mi je jako važno da proceduru uradimo kako treba, da ona bude spremna već sada.

- Zakoni, organi, procedure, da to bude spremno za neki finiš koji će se samo uraditi, da te ljude koje odstranimo, a zaslužili su da budu odstranjeni iz javnog sistema, iz sudstva, policije i tužilaštva, budu odstranjeni zauvek i žigosani javno zbog toga - kazala je Bojana Savović.

Ovakav istup Bojane Savović izazvao je lavinu oštrih reakcija i osuda na društvenim mrežama, gde su mnogi istakli da posle ovakvih izjava "nigde u svetu više ne bi mogla da bude tužilac".

- Ako je nekome ovo normalno ok. Izvol'te. Ja sam siguran da nigde u svetu već danas ne bi bila tužitelj.

Odgovori korisnika Iksa na izjave Bojane Savović Foto: Printscreen X

- Skandalozno je da nosilac pravosudne funkcije koristi medije za političko delovanje, etiketiranje i rušenje institucija. Ovim nastupom je srušila sve granice profesionalne etike i izgubila svaki legitimitet - napisala je korisnica na Iksu.