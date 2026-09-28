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Politički analitičar Uroš Piper komentarisao je najnoviju izjavu lidera DPS Mila Đukanovića koji je za crnogorski list "Pobjeda" rekao da nikada nije upoznao prvog na Studentskoj listi, Iliju Srdanovića, kao i izjavu Đukanovića koji kaže da "zaista nije lako biti Crnogorac u Srbiji".

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Foto: Printscreen

- Najzad su krenilu jedni druge da pozdravljaju. Crnogorac Crnogorcu, Milo Đukanović Iliji Srdanoviću. Kaže Đukanović za "Pobjedu", a naravno to prenosi "Nova S" tvrdi da ne poznaje Srdanovića. U redu, imamo da je Vesna Medenica rekla da ga dobro poznaje, ali to je sad manje bitno. Ono što je interesantno je to što Đukanović, višedecenijski vladar Crne Gore kaže eto kako je teško jednom Crnogorcu u Srbiji. To je to, pametnome dosta.

- Srdanoviću, imaš ti svoje prijatelje u Podgorici, u Sarajevu, Zagrebu, Prištini, koji bi voleli baš da takav čovek poput tebe bude na mestu predsednika Vlade Srbije. Da uvede sankciju Rusiji, da je Kosovo nezavisno, da uvede Srbiju u NATO. Sve bi to oni voleli. Zato što, kako kaže Đukanović, nije lako Srdanoviću Crnogorcu u Srbiji. Pa i neće ti biti lako. Kada te narod vrlo brzo, 25. oktobra svojim glasanjem pošalje na smetlište političke istorije. A Crna Gora ti je uvek tu, kao odredište gde možeš da odeš - kazao je Piper na TikTok nalogu.

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