Slušaj vest

Devetorici uhapšenih Srba iz Zubinog Potoka, koji se terete za krivično delo „ratni zločin protiv civilnog stanovništva“ sudija za prethodni postupak odredio je još 48 sati pritvora pre određivanja druge mere.

„Svim osumnjičenima je određen pritvor još za 48 sati, računajući od momenta zaključenja ove sednice. I u tom roku bi trebalo da stigne rešenje o tome da li se produžava pritvor ili ne, po zahtevu tužiteljke“, rekla je nakon sednice advokat Jelena Krivokapić koja brani Miroslava Radojevića.

Krivokapić je istakla da je odbrana danas pokušala da opovrgne navode iznete u zahtevu za određivanje pritvora.

„Ovo su izmučeni ljudi koji su četiri sata, ili koliko već, bili u sudnici, vidi se da nijedan od njih nema veze sa ovim delom, niti su im poznate činjenice. Međutim, ja ću se zadržati samo na onom što je tužilaštvo bilo dužno da uradi, a nije. Nema individualizacije, sve je uopšteno, kao što je i do sada bilo uvek, `oni su uradili ovo, oni su uradili ono`, tako da smo svi branioci istakli te prigovore, svi smo se protivili zahtevu za određivanje pritvora i tražili da se brane sa slobode, a ukoliko sud to ne prihvati, u tom slučaju da odredi neku meru koja je blaža, kao što je kućni pritvor. Neko je tražio jemstvo, neko nije, jer ljudi nemaju ni novca“, rekla je Krivokapić.

Ona je kazala da su svi u različitim pritvorskim centrima, a da branioci čak nisu imali nikakve informacije gde se nalaze njihovi branjenici.

„Ovo mi se prvi put dešava da apsolutno ne možemo da dođemo ni do kakve informacije gde su, šta su, kako su“, rekla je Krivokapić i dodala da je privedenima rađen alkotest u pet sati ujutru.

„Znači, uhapšeni su u pet ili šest, a tamo stoji da su uhapšeni u 11 sati“, ukazala je Krivokapić.

Budimir Mijačić koji zastupa Radisava Raškovića iz Drena istakao je da je zahtev tužilaštva za određivanje pritvora bio štur i nepotkrepljen, te da je jednoglasni zahtev odbrane bio da se odbaci kao nesnovan, jer kako ističe, nije bilo nijednog dokaza.

„Predloženi su neki svedoci, figuriraju samo ime i prezime, a nema reči koja bi mogla da nas uputi šta govori i sa čime će potkrepiti optužnicu“, rekao je Mijačić.

On je kazao da odbrana očekuje da se zahtev za određivanje pritvora odbaci i da se privedenima eventualno odredi kućni pritvor ili neka blaža mera poput policijskog nadzora.

Po isteku dodatnog roka od 48 sati, sud će odlučiti da li će privedenima produžiti pritvor ili odrediti neku drugu meru.